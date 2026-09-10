Obiectele inflamabile, hainele, perdelele, hârtiile și piesele de mobilier nu ar trebui lăsate în imediata apropiere a surselor de încălzire, deoarece căldura poate crește riscul de supraîncălzire și, în anumite situații, de incendiu, potrivit United States Consumer Product Safety Commission.

Recomandările autorităților pentru siguranța locuinței atrag atenția în special asupra obiectelor care pot lua foc atunci când sunt expuse unei surse puternice de căldură.

Problema apare mai ales în sezonul rece, când caloriferele și radiatoarele sunt folosite timp îndelungat, iar spațiul din jurul lor ajunge să fie utilizat pentru uscarea hainelor sau depozitarea diferitelor lucruri.

În cazul radiatoarelor portabile, autoritățile recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin aproximativ 90 de centimetri față de materiale care pot arde.

Hainele puse pe calorifer pentru a se usca sunt o imagine obișnuită în multe locuințe. Totuși, textilele nu ar trebui să acopere sursa de căldură și nici să fie lăsate în imediata apropiere a unor aparate de încălzire care ating temperaturi ridicate.

Perdelele, pături, lenjeria de pat și alte materiale textile sunt, de asemenea, obiecte care trebuie ținute la distanță. Pentru radiatoarele electrice portabile, Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA recomandă ca materialele precum perdelele, hainele, paturile și alte obiecte combustibile să fie păstrate la cel puțin trei picioare, adică aproximativ 91 de centimetri.

Teancurile de documente, ziarele, revistele, cutiile din carton și ambalajele sunt alte obiecte care ar trebui îndepărtate de sursele de încălzire.

Hârtia și cartonul sunt materiale combustibile, iar expunerea prelungită la căldură nu reprezintă o metodă sigură de depozitare. Recomandările CPSC includ în mod explicit hârtiile printre obiectele care trebuie ținute departe de radiatoarele electrice portabile.

Canapelele, fotoliile, paturile sau alte piese de mobilier nu ar trebui lipite de un radiator, mai ales atunci când acesta este foarte fierbinte sau când producătorul impune o anumită distanță de siguranță.

Pe lângă riscul pentru materialele combustibile, obiectele voluminoase pot împiedica circulația aerului și pot afecta modul în care căldura este distribuită în încăpere. Pentru încălzitoarele portabile, CPSC recomandă amplasarea acestora pe o suprafață stabilă și menținerea unei zone libere în jurul aparatului.

Un alt aspect important este poziționarea aparatelor electrice și a cablurilor. Un radiator sau un încălzitor portabil nu trebuie acoperit și nu trebuie amplasat astfel încât cablul să treacă pe sub covoare sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

În cazul încălzitoarelor electrice portabile, CPSC recomandă conectarea directă la o priză de perete și nu la un prelungitor sau la o priză multiplă. De asemenea, dacă ștecherul ori cablul se încălzește, aparatul trebuie deconectat și verificat.

Zona din jurul caloriferului ar trebui păstrată cât mai liberă. Hainele, perdelele, păturile, hârtiile, cutiile și alte materiale care pot arde nu ar trebui depozitate lângă sursa de căldură.

În cazul unui încălzitor portabil, recomandarea de aproximativ 90 de centimetri este o regulă de siguranță importantă, iar aparatul trebuie oprit atunci când oamenii pleacă din încăpere sau merg la culcare.