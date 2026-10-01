CEC Bank și-a majorat activele și profitul în primul semestru

CEC Bank a înregistrat rezultate financiare în creștere în primul semestru din 2026, în timp ce a continuat investițiile în digitalizare și finanțarea economiei românești.

Activele nete ale Grupului CEC Bank au ajuns la 108,51 miliarde de lei, în creștere cu 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

La nivelul băncii, activele au crescut cu 9,2%, până la 108,44 miliarde de lei. Profitul net al Grupului a ajuns la 414,8 milioane de lei, în creștere cu 35,5% față de primul semestru din 2025, în timp ce banca a raportat un profit net de 418,4 milioane de lei, cu 37,6% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

În primele șase luni ale anului, banca a acordat persoanelor fizice și companiilor credite noi în valoare totală de 6,42 miliarde de lei, inclusiv scrisori de garanție bancară. Soldul creditelor acordate persoanelor fizice a crescut cu aproximativ 7%, în principal ca urmare a avansului de 30,3% al creditelor de consum.

CEC Bank a continuat în paralel programul de transformare digitală. În prima jumătate a anului au fost puse în funcțiune primele cinci Agenții Digitale, iar modulul de creditare al noului sistem Core Banking a fost implementat.

Numărul serviciilor și produselor acordate prin canale digitale a crescut cu peste 30%, în timp ce valoarea creditelor accesate prin fluxuri digitale a avansat cu aproximativ 10%.

Pe segmentul de mobile banking, numărul tranzacțiilor a crescut cu 20%, iar numărul clienților care utilizează serviciul a avansat cu 22%. Banca a extins și serviciile de plată prin RoPay, inclusiv transferurile de bani folosind numărul de telefon și plata facturilor prin cod QR.

Veniturile nete din dobânzi ale Grupului au crescut cu aproximativ 1%, la 1,23 miliarde de lei. În același timp, rata fondurilor proprii totale a CEC Bank se situa la 28,90% la finalul lunii iunie, peste cerințele minime reglementate.

Președintele CEC Bank, Bogdan Neacșu, a declarat că rezultatele reflectă investițiile în transformarea și modernizarea băncii, precum și rolul acesteia în finanțarea companiilor și proiectelor economiei românești.