Smartphone-urile care costă mai puțin de 100 de dolari încep să dispară de pe piețele internaționale. Creșterea puternică a cererii pentru cipuri și memorii folosite în infrastructura de inteligență artificială pune presiune pe prețurile componentelor, iar telefoanele din segmentul de buget devin tot mai greu de produs profitabil, potrivit CNBC. Astfel, cumpărătorii vor găsi pe piață telefoane tot mai scumpe.

Piața smartphone-urilor foarte ieftine traversează o perioadă dificilă. La nivel mondial, producătorii au livrat anul trecut aproximativ 173 de milioane de telefoane cu prețuri sub 100 de dolari.

Situația s-a schimbat însă semnificativ în 2026. În al doilea trimestru al acestui an, livrările din această categorie au fost cu aproape 60% mai mici decât în aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor IDC.

Scăderea arată că producătorii își regândesc strategia într-un moment în care costurile componentelor au crescut, iar modelele foarte ieftine lasă tot mai puțin loc pentru profit.

Boom-ul inteligenței artificiale influențează direct piața componentelor electronice. Producătorii de cipuri își concentrează capacitatea de producție pe memorii mai profitabile, utilizate pentru servere și infrastructura necesară dezvoltării aplicațiilor AI.

Această orientare reduce cantitatea de memorie disponibilă pentru producătorii de smartphone-uri. Efectul este resimțit cel mai puternic de telefoanele ieftine, unde costul componentelor reprezintă o parte importantă din prețul final.

Pentru telefoanele care costă sub 200 de dolari, memoria reprezintă acum aproape 60% din costul componentelor, potrivit Omdia.

„Telefoanele din gama inferioară devin nerentabile de produs”, a declarat Bryan Ma, vicepreședinte IDC pentru cercetarea dispozitivelor.

Companiile chineze din industria smartphone-urilor își adaptează portofoliile la noile condiții de pe piața componentelor. Modelele cu cele mai mici prețuri sunt eliminate treptat, iar producătorii încearcă să atragă consumatorii către telefoane mai scumpe.

Xiaomi oferă un exemplu clar al acestei schimbări. Telefoanele sub 100 de dolari reprezentau 27,7% din livrările globale ale companiei în prima jumătate a anului 2025. Un an mai târziu, ponderea lor a coborât la 11,2%.

În același timp, prețul mediu de vânzare al telefoanelor Xiaomi a ajuns la aproximativ 197 de dolari, cu circa 30% peste nivelul din 2023.

Problemele pentru segmentul de buget nu s-ar putea încheia nici dacă presiunea asupra aprovizionării cu memorii se reduce.

Analiștii consideră că producătorii de cipuri au puține motive să investească masiv în extinderea capacităților destinate segmentului cu marje mici de profit. Cererea venită din industria AI oferă oportunități financiare mai atractive, ceea ce poate menține competiția pentru anumite tipuri de memorii.

Din acest motiv, prețurile smartphone-urilor sunt puțin probabil să revină la nivelurile înregistrate în 2024 sau la începutul lui 2025.