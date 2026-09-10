Apple a organizat unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Vedetele prezentării au fost noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, care vin cu îmbunătățiri la performanță, autonomie, camere și funcții bazate pe inteligență artificială. Evenimentul are și o semnificație aparte pentru companie, fiind prima lansare majoră de iPhone de când John Ternus a preluat funcția de CEO de la Tim Cook.

Apple păstrează două dimensiuni pentru gama Pro: iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max.

La prima vedere, designul telefoanelor păstrează o parte importantă dintre elementele generației precedente, însă compania introduce și două noi variante de culoare, Glacier și Burgundy.

John Ternus a evidențiat patru direcții principale pentru noua generație: inteligența artificială, performanța, autonomia și sistemul foto.

„Am făcut progrese masive în cele mai importante domenii: inteligență, performanță, baterie și cameră”, a declarat CEO-ul Apple în timpul prezentării.

Unul dintre cele mai importante upgrade-uri se află în interiorul telefoanelor. iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max folosesc noul procesor A20 Pro.

Apple spune că a reproiectat nucleele de procesare, pe care le descrie drept „desktop class”. Noua arhitectură este destinată în special îmbunătățirii funcțiilor de inteligență artificială.

A20 Pro este produs folosind tehnologia de fabricație de 2 nanometri. Potrivit Apple, iPhone 18 Pro este primul smartphone care utilizează această tehnologie de producție TSMC.

Apple pune un accent important și pe durata de utilizare a telefoanelor.

Potrivit companiei, iPhone 18 Pro poate ajunge la 24 de ore de utilizare cu o singură încărcare, în timp ce versiunea iPhone 18 Pro Max ajunge până la 30 de ore.

Autonomia extinsă este prezentată drept unul dintre principalele avantaje ale noii generații.

Apple a prezentat și noua versiune Siri, construită în jurul inteligenței artificiale și anunțată inițial în luna iunie.

Compania susține că asistentul poate executa acțiuni direct în aplicațiile pe care utilizatorii le folosesc deja, inclusiv în aplicații dezvoltate de alte companii.

Potrivit informațiilor prezentate de Apple, noul Siri este compatibil cu peste 300.000 de aplicații.

Printre noutățile prezentate se numără și Apple Reference Image, o funcție destinată verificării autenticității fotografiilor.

Sistemul permite utilizatorilor să verifice dacă o imagine a fost realizată efectiv cu camera unui iPhone 18 Pro sau dacă este un conținut generat de inteligență artificială.

Tehnologia pornește de la senzorul camerei. În momentul realizării fotografiei, datele imaginii sunt semnate securizat la nivel de pixel, astfel încât autenticitatea acesteia să poată fi verificată ulterior.

Apple prezintă Apple Reference Image drept un răspuns la răspândirea tot mai mare a imaginilor generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Compania subliniază dificultatea tot mai mare de a face diferența între fotografiile reale și conținutul sintetic. Totuși, noua funcție nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană și China, potrivit informațiilor prezentate la eveniment.

John Ternus și-a început primul eveniment de lansare a unui iPhone în calitate de CEO punând inteligența artificială în centrul prezentării.

Înainte de a intra în detaliile tehnice ale noilor telefoane, acesta a descris viziunea Apple asupra dispozitivului ideal pentru era AI: unul care să fie permanent alături de utilizator, personal și capabil să ofere informații și funcții inteligente exact atunci când sunt necesare.

„Astăzi vom duce aceste experiențe și mai departe cu următoarea generație de iPhone”, a spus CEO-ul Apple.

Primul eveniment iPhone din mandatul lui Ternus marchează astfel o lansare importantă pentru companie, cu accent puternic pe inteligența artificială și pe integrarea acesteia în experiența de utilizare a telefonului.