Apple a introdus pe iPhone o funcție destinată pasagerilor care resimt rău de mișcare atunci când folosesc telefonul în timpul deplasărilor cu mașina. Disponibilă în setările de accesibilitate, „Vehicle Motion Cues” afișează puncte animate pe marginile ecranului și folosește senzorii telefonului pentru a urmări mișcările vehiculului, fără să acopere conținutul urmărit de utilizator.

Răul de mișcare poate apărea inclusiv atunci când o persoană citește un mesaj, urmărește un videoclip sau derulează conținut pe telefon în timp ce se află într-un vehicul în mișcare. În cazul mașinilor moderne, disconfortul poate fi accentuat și de ecranele de mari dimensiuni montate la bord.

Senzația de amețeală sau greață resimțită în timp ce o persoană folosește telefonul într-o mașină poate fi un episod de rău de mișcare. Fenomenul apare atunci când informațiile transmise creierului de ochi, urechea internă și corp nu se potrivesc între ele. Corpul poate părea nemișcat, însă se află într-un vehicul care accelerează, frânează sau virează.

În timp ce ochii urmăresc un ecran fix și transmit informația că persoana stă pe loc, sistemul vestibular din urechea internă detectează mișcarea reală a vehiculului. O reacție asemănătoare poate apărea și în timpul jocurilor video sau al experiențelor în realitate virtuală. Printre manifestările răului de mișcare se numără greața, transpirația rece și durerile de cap, potrivit Cleveland Clinic.

Disconfortul poate apărea și atunci când utilizatorul derulează conținut pe telefon sau laptop, privește simultan mai multe ecrane ori participă la o întâlnire virtuală în care altă persoană controlează ceea ce apare pe ecran.

Problema este legată de modul în care corpul percepe poziția și mișcarea în spațiu, informații pe care creierul le primește prin intermediul simțurilor.

În mijloacele de transport pot fi observate uneori pe ecranele unor iPhone-uri mai multe puncte care se deplasează pe marginile display-ului. Acestea fac parte din funcția „Vehicle Motion Cues”, disponibilă pe iPhone și creată pentru a contribui la reducerea răului de mișcare.

Punctele nu sunt o eroare de afișare și nici un element al aplicației folosite în acel moment. Ele se deplasează în funcție de mișcarea vehiculului și au rolul de a oferi utilizatorului indicii vizuale despre deplasarea sa în spațiu. Reacțiile utilizatorilor față de funcție sunt diferite. Unii spun că au ajuns să o folosească frecvent, inclusiv în afara deplasărilor.

Funcția este însă destinată pasagerilor și nu trebuie folosită de persoana aflată la volan sau în situațiile în care atenția este necesară pentru siguranță.

Apple a introdus „Vehicle Motion Cues” în septembrie 2024, odată cu lansarea iOS 18, iar funcția a rămas disponibilă și în versiunile ulterioare ale sistemului de operare, inclusiv în iOS 26. La activare, pe marginile ecranului apar mai multe puncte animate care își modifică poziția în funcție de deplasarea vehiculului.

Telefonul folosește accelerometrul și giroscopul pentru a detecta mișcarea. Punctele sunt amplasate astfel încât să nu acopere conținutul de pe ecran și să nu împiedice utilizarea aplicației deschise. Ele pot rămâne vizibile în timp ce utilizatorul citește un e-mail, urmărește un videoclip sau se joacă pe telefon.

Senzorii telefonului identifică accelerările, frânările și schimbările de direcție ale vehiculului, iar aceste informații sunt transformate în mișcări ale punctelor afișate pe marginea ecranului. Dacă mașina virează spre stânga, punctele se deplasează în sens opus, către partea dreaptă a display-ului. La un viraj spre dreapta, acestea se mută către stânga. În timpul accelerării sau al frânării, punctele se deplasează pe verticală pentru a reproduce vizual modificarea mișcării. Scopul este ca utilizatorul să primească pe ecran informații vizuale care să corespundă mai bine cu ceea ce simte corpul în timpul deplasării.

Răul de mișcare este analizat de cercetători de mai mult timp, iar unele dintre persoanele care studiază fenomenul îl experimentează la rândul lor. Tom Stoffregen, profesor emerit la Universitatea din Minnesota, studiază această problemă încă din anii '80 și spune că reacțiile sale pot fi severe atunci când călătorește pe apă.

„Când mă urc pe un vas de croazieră, stau în cușetă practic 72 până la 96 de ore. Nu pot mânca, nu mă pot ridica”, povestește Tom Stoffregen, profesor emerit la Universitatea din Minnesota (SUA), care studiază răul de mișcare din anii '80.

În rândul specialiștilor nu există însă o singură explicație acceptată pentru cauzele fenomenului. Teoria clasică este cea a conflictului senzorial. Potrivit acesteia, urechea internă detectează faptul că organismul se află în mișcare, în timp ce văzul poate percepe obiecte fixe care par să nu se deplaseze.

Stoffregen contestă această explicație și consideră că problema ar putea avea legătură cu mușchii și cu alte sisteme ale corpului, care încearcă permanent să anticipeze următoarea mișcare pentru a menține postura. Atunci când această anticipare nu reușește, poate apărea dezorientarea. Această explicație ar putea arăta și de ce pasagerii pot resimți răul de mișcare mai frecvent decât șoferii, care controlează deplasarea mașinii.

Kristen Steenerson, profesor la Universitatea Stanford și specialistă în sistemul vestibular, afirmă că discrepanțele dintre informațiile primite de corp pot provoca senzația de dezorientare.

„Această discrepanță este cea care îi face pe oameni să se simtă amețiți sau dezorientați. Și, probabil, printr-o coincidență evolutivă interesantă, declanșează multă greață”, explică Steenerson, citată de bbc.com.

Potrivit acesteia, una dintre explicații ar putea fi că organismul uman a evoluat astfel încât să interpreteze dezorientarea ca pe un posibil semn al ingerării unei substanțe toxice, iar corpul reacționează prin apariția senzației de greață și a nevoii de a vomita. Atunci când corpul primește însă semnale mai clare despre modul în care se deplasează, senzația de rău de mișcare poate fi redusă.

Punctele afișate pe ecranul iPhone-ului au tocmai rolul de a transmite o informație vizuală suplimentară despre mișcarea vehiculului.

„Îți oferă o idee clară despre modul în care te miști în spațiu. Există studii care au analizat feedback-ul vizual și au constatat că poate fi foarte util”, explică Steenerson.

O idee asemănătoare este folosită și în cazul unor ochelari anti-greață care conțin lichid în interior. Acesta se deplasează odată cu mișcarea și oferă utilizatorului un reper vizual.

„Vehicle Motion Cues” se găsește în zona de accesibilitate a telefonului, motiv pentru care poate fi trecută ușor cu vederea de utilizatorii care nu intră frecvent în această parte a setărilor. Pentru activare trebuie deschisă aplicația Setări de pe iPhone. Din meniul principal se intră în Accesibilitate, apoi în secțiunea Mișcare. Aici este disponibilă opțiunea Repere de mișcare în vehicul, respectiv „Vehicle Motion Cues”.

Funcția poate fi configurată astfel încât să fie pornită permanent, oprită sau activată automat. În modul automat, iPhone-ul folosește senzorii pentru a identifica momentul în care utilizatorul se află într-un vehicul în deplasare. Punctele animate apar atunci automat pe ecran, fără ca persoana să fie nevoită să activeze manual funcția de fiecare dată.

După oprirea vehiculului sau atunci când telefonul nu mai detectează mișcarea specifică unei deplasări cu mașina, punctele dispar de pe display. Funcția poate fi adăugată și în Control Center, ceea ce permite pornirea sau oprirea rapidă, fără parcurgerea meniului de setări.

Apple recomandă folosirea acesteia de către pasagerii care sunt orientați cu fața către direcția de mers, pentru ca mișcarea punctelor să corespundă cât mai bine cu deplasarea reală. Există și aplicații pentru Android care reproduc un mecanism asemănător, iar informațiile apărute până acum indică posibilitatea ca o funcție similară să ajungă și pe telefoanele Pixel.

Apple permite modificarea mai multor elemente ale funcției. Din secțiunea „Customize Appearance” utilizatorul poate schimba felul în care sunt afișate punctele pe ecran. Este disponibil un model de mișcare Normal, care are un comportament mai stabil și previzibil, dar și un model Dinamic, în care animația este mai pronunțată.

Utilizatorul poate schimba și culoarea punctelor.

Sistemul ajustează automat saturația acestora pentru ca ele să rămână vizibile în raport cu fundalul aplicației deschise. Poate fi modificată și dimensiunea punctelor, de la unele mai discrete până la variante mai mari.

Numărul lor poate fi, de asemenea, crescut în funcție de preferințele utilizatorului.

Apple arată că „Vehicle Motion Cues” a fost concepută pentru persoanele care călătoresc ca pasageri, nu pentru șoferi. Cei aflați la volan nu ar trebui să urmărească ecranul telefonului în timpul deplasării, indiferent dacă funcția este activată.

Măsura este valabilă și în orice altă situație în care utilizatorul trebuie să își păstreze atenția asupra drumului sau a mediului înconjurător. Prin urmare, punctele destinate reducerii răului de mișcare nu reprezintă un motiv pentru folosirea telefonului în timpul condusului. Funcția este destinată pasagerului aflat pe locul din dreapta sau pe unul dintre scaunele din spate.

Apple arată și că orientarea telefonului și a utilizatorului are un rol în funcționarea sistemului. Pentru ca senzorii și algoritmul să interpreteze corect deplasarea, persoana care folosește telefonul trebuie să fie orientată cu fața către direcția de mers a vehiculului. Dacă utilizatorul stă întors lateral sau cu spatele la sensul de deplasare, mișcarea punctelor poate să nu mai corespundă la fel de exact cu mișcarea reală a mașinii.

În această situație, efectul asupra răului de mișcare poate fi mai redus. Apple recomandă utilizatorilor să consulte și informațiile oficiale privind folosirea în siguranță a iPhone-ului.