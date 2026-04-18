Soluții simple care îmbunătățesc performanța telefonului și îl ajută să funcționeze mai rapid

Telefonul mobil, chiar dacă pare rapid în momentul achiziției, își pierde treptat din performanță pe măsură ce este folosit. În timp, utilizatorii ajung în situația de a decide dacă este momentul să îl înlocuiască sau dacă mai pot amâna această schimbare prin câteva ajustări simple.

Decizia de a înlocui dispozitivul devine inevitabilă, mai ales atunci când acesta nu mai primește actualizări de software și devine vulnerabil la probleme de securitate. Totuși, în multe situații, durata de viață a telefonului poate fi prelungită mai mult decât s-ar crede, potrivit Popsci.

Eliminarea aplicațiilor îmbunătățește performanța telefonului

Unul dintre principalele motive pentru care telefoanele încetinesc este numărul mare de aplicații instalate. Eliminarea aplicațiilor folosite rar poate avea un impact vizibil asupra vitezei de funcționare.

Pe dispozitivele Android, dezinstalarea se face prin apăsarea și menținerea pictogramei aplicației, urmată de tragerea acesteia către opțiunea „Dezinstalare”. În cazul iPhone-urilor, aplicațiile pot fi șterse din Biblioteca de aplicații, prin selectarea opțiunii „Ștergeți aplicația”.

Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tatăl ei într-o maşină de ocazie. Autorităţile, învinuite de incompetenţă
Există și opțiuni care limitează rularea aplicațiilor în fundal, reducând impactul asupra funcționării telefonului atunci când acestea nu sunt utilizate activ. Pe Android, din meniul Setări, secțiunea Aplicații, se poate accesa lista completă a aplicațiilor, iar în zona dedicată utilizării bateriei poate fi dezactivată opțiunea de rulare în fundal. Și iOS oferă o funcție similară. Din Setări, secțiunea General, opțiunea Actualizare aplicații în fundal permite afișarea tuturor aplicațiilor instalate, iar rularea în fundal poate fi oprită individual pentru cele nedorite.

Aplicații telefon. Sursă foto: Freepik

Spațiul de stocare influențează viteza telefonului

Un alt factor important este spațiul de stocare disponibil. Cu cât telefonul are mai mult spațiu liber, cu atât funcționează mai eficient. Ștergerea aplicațiilor ajută, însă utilizatorii pot elibera și mai mult spațiu prin alte metode.

Dispozitivele Android includ o aplicație dedicată gestionării fișierelor, care oferă sugestii pentru ștergerea conținutului inutil, precum fișiere duplicate sau capturi de ecran. Pe iPhone, secțiunea „Stocare” din Setări oferă o imagine clară asupra modului în care este utilizat spațiul și recomandă eliminarea unor fișiere sau aplicații mari, inclusiv mutarea acestora în cloud.

Resetarea completă, soluția radicală

Atunci când alte metode nu dau rezultate, utilizatorii pot recurge la o resetare completă a telefonului. Această procedură readuce dispozitivul la starea inițială, similară celei de la prima utilizare. Resetarea șterge toate datele existente, eliminând aplicațiile inutile și eliberând spațiul de stocare. După această operațiune, telefonul pornește de la zero, iar performanța poate fi semnificativ îmbunătățită.

Înainte de a face acest pas, este esențial ca toate datele importante să fie salvate în siguranță, fie în Google Drive, iCloud sau alte servicii de stocare. Fotografiile, videoclipurile și documentele trebuie verificate și copiate înainte de resetare.

Pentru dispozitivele Android, resetarea se face din Setări, în secțiunea Sistem, la Opțiuni de resetare, unde utilizatorii pot selecta ștergerea tuturor datelor. Pe iPhone, opțiunea este disponibilă în Setări, la Transfer sau Resetare iPhone, unde poate fi aleasă ștergerea completă a conținutului și a setărilor.

16:43 - Președintele CNAS susține că nu sunt riscuri privind accesul pacienților la serviciile medicale
16:30 - Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
16:16 - Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tat...
16:08 - Teroriștii Hezbollah au ucis un militar francez din forța de menținere a păcii UNIFIL
15:55 - Intrarea la muntele Athos, mai complicată decât obținerea vizei pentru America. De ce nu are toată lumea acces
15:47 - Nicușor Dan lansează Săptămâna Europeană la Cotroceni, dedicată viitorului României în UE

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
