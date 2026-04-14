Parchetul European a deschis o anchetă privind achiziția microbuzele electrice școlare prin PNRR

Parchetul European a început o investigație privind achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR, după sesizarea ministrului Dragoș Pîslaru. Sunt analizate diferențe mari de preț între contracte din mai multe județe.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Parchetul European a deschis o investigație privind modul în care au fost achiziționate microbuze electrice școlare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o”, a transmis ministrul într-o postare publică.

Acesta a spus că așteaptă ca procedurile să se desfășoare rapid și transparent: „Sper ca ancheta să se desfăşoare cât mai rapid şi, dacă se dovedeşte că legea a fost încălcată, toţi vinovaţii să plătească”.

Decizia de a sesiza instituția europeană a fost anunțată încă din 8 decembrie 2025. Ministrul explica atunci că au fost constatate disfuncționalități care ridică semne de întrebare privind gestionarea banilor europeni.

Verificările au fost realizate de Corpul de Control al ministerului. Concluziile urmau să fie transmise și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

În total, procedurile au inclus 74 de achiziții derulate separat de 40 de județe.

Una dintre principalele probleme identificate vizează variațiile semnificative de preț pentru același tip de vehicul.

„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, a explicat ministrul.

Aceste discrepanțe au stat la baza sesizării către Parchetul European.

Subiectul a intrat în atenția publică după o anchetă realizată de publicație care a analizat atribuirea contractelor.

Potrivit jurnaliștilor, compania Aveuro Internațional ar fi obținut peste jumătate dintre contractele de livrare la nivel național. Datele din sistemul SEAP indicau cel puțin 35 de contracte, în valoare totală de peste 135 de milioane de euro.

Ancheta descria și diferențe de cost pentru vehicule similare livrate în mai multe județe: „Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”.

În august 2025, ministrul anunța trimiterea Corpului de Control pentru a verifica procedurile de achiziție. Decizia a venit după publicarea investigației jurnalistice.

Verificările administrative au precedat sesizarea către Parchetul European, iar rezultatele acestora au stat la baza demersului oficial. În prezent, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat concluzii privind eventuale responsabilități.