Economie Exclusiv. Aveuro International reacționează în scandalul microbuzelor electrice







Exclusiv. Compania Aveuro International reacționează în scandalul microbuzelor electrice achiziționate pentru transportul elevilor către școli.

Un program național derulat în 2023, prin care consiliile județene din toată țara au primit finanțare pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor, a intrat în atenția publică după ce o investigație de presă a ReporterIS a ridicat suspiciuni privind derularea licitațiilor.

În cadrul acestui program, consiliile județene au semnat contracte de achiziții de microbuze cu mai mulți furnizori, însă modul în care au fost atribuite unele contracte a ridicat semne de întrebare.

În centrul scandalului se află compania Aveuro Internațional din Câmpina, deținută de omul de afaceri Vlad Papuc, care a câștigat peste 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro.

Critica principală: microbuzele, în special modelul Ford E-Transit, ar fi fost cumpărate de firmă cu mai puțin de 100.000 de euro bucata, pentru ca apoi să fie revândute consiliilor județene cu sume cuprinse între 200.000 și 262.000 de euro. În plus, anumite condiții din caietele de sarcini ar fi putut limita concurența. Spre exemplu, Consiliul Județean Iași a impus o lungime maximă de 6,8 metri pentru vehicule, în timp ce la Brașov limita era de 7,2 metri – o diferență care ar fi putut favoriza anumiți furnizori.

Mulți președinți de consilii județene resping, însă, acuzațiile. Fostul șef al CJ Maramureș, deputatul Ionel Bogdan, spune că dezbaterea e alimentată de comparații eronate: „Se pun alături prețuri cu TVA și prețuri fără TVA. Inițial se vorbea de microbuze mici, de 8+1 locuri, dar peste 90% dintre localități au cerut vehicule de 16+1 locuri. Sunt mai scumpe, dar răspund mai bine nevoilor reale”.

Acesta spune că în Maramureș prețul final a fost chiar mai mic decât în ofertele primite de la două companii din domeniu, solicitate de Consiliul Județean Maramureș în cadrul unui studiu de piață, și a cerut ministrului Dragoș Pâslaru să publice raportul Corpului de Control privind rezultatul verificărilor efectuate.

Și Consiliile Județene Vaslui și Mureș au respins speculațiile, precizând că procedurile au fost transparente și verificate de instituțiile competente, inclusiv ANAP și CNSC. CJ Mureș a explicat că, pentru cele 31 de microbuze cumpărate de la Aveuro Internațional, la un preț mediu de 970.000 de lei fără TVA, licitația a fost deschisă tuturor, iar condițiile tehnice au stabilit doar o lungime minimă, nu și una maximă.

În paralel, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va trimite Corpul de Control să verifice achizițiile. Dacă se vor identifica nereguli, vor fi luate măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea Parchetului European acolo unde este cazul, a mai spus acesta.

În cadrul acestor programe de achiziții, la nivel național, CJ-urile au avut de ales între ofertele mai multor furnizori, cum ar fi: C & I Eurotrans XXI (microbuze carosate în România pe platforme de Ford E-Transit), DMV Aviatech (microbuze importate din Lituania pe platforme de Iveco) sau Pacific Electric Bus (microbuze carosate în România pe platforme importate din China).

În Prahova, Consiliul Județean a derulat în ultimii doi ani două programe de achiziție: 35 de microbuze prin PNRR – valoare totală 30,1 milioane lei (fără TVA), cu un preț mediu de 172.000 de euro/bucată. Furnizor: C & I Eurotrans XXI, care a livrat microbuze Ford E-Transit; 26 de microbuze prin Administrația Fondului pentru Mediu – aproximativ 195.000 de euro pentru fiecare vehicul, furnizor fiind aceeași firmă, cu același tip de microbuze.

Primăria Câmpina a lansat în luna aprilie procedura de achiziție publică destinată modernizării flotei de transport în comun, prin introducerea de vehicule electrice, care este acum în etapa de evaluare financiară.

La licitație s-au înscris cinci ofertanți: Pacific Electric Bus (cu Madcom DLS Impex ca terț), Anadolu Automobil Rom, ATP Trucks Automobile (cu ATP MOTORS RO ca terț), Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. și Trans Service Company (în asociere cu BMC Truck & Bus).

În cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă prin achiziția de autobuze ecologice”, finanțat prin PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, vor fi achiziționate 8 autobuze electrice, 8 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă, un microbuz electric, respectiv o stație de încărcare lentă. Bugetul total alocat este de 19,16 milioane lei fără TVA .

În tot acest context, întrebarea care rămâne deschisă este dacă în cazul microbuzelor electrice discutăm despre o supraevaluare sau despre costuri reale, adaptate cerințelor tehnice și dimensiunii vehiculelor.

Pentru a înțelege mai bine cum au fost derulate contractele și cum se apără compania acuzată că a monopolizat licitațiile, am discutat cu Vlad Papuc, proprietarul Aveuro Internațional.

Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației noastre, acesta răspunde criticilor, explică modul în care s-au format prețurile și vorbește despre provocările și responsabilitățile asumate de companie în cadrul programului național.

D-le Papuc, compania pe care o conduceți, Aveuro Internațional, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al imaginii, după apariția în presă a scandalului legat de achiziția microbuzelor electrice pentru elevi prin PNRR, un program național prin care Aveuro Internațional a câștigat un număr considerabil de contracte pentru livrarea de microbuze școlare electrice. Subiectul a generat discuții în spațiul public, mai ales pe tema costurilor și a procedurilor de achiziție. Aș vrea să discutăm deschis despre cum au decurs lucrurile, din perspectiva dvs. de antreprenor. Ce credeți că se află în spatele acestui scandal mediatic și în ce măsură a afectat el activitatea companiei?

Vlad Papuc: În primul rând vreau sa precizez ca înţeleg perfect preocuparea opiniei publice privind utilizarea fondurilor europene şi transparenţa procedurilor. Vreau să subliniez, clar și fără a lăsa loc de interpretare, că Aveuro Internaţional a respectat toate cerinţele legale şi tehnice impuse de autorităţile statului, de la caietele de sarcini până la omologările internaţionale.

Este adevărat că scandalurile mediatice sunt adesea alimentate de concurenţa nemulţumită, și asta ne îngrijorează. Suntem conștienți de impactul pe care aceste discuții îl pot avea asupra imaginii noastre și tocmai de aceea tratăm cu maximă seriozitate transparența și corectitudinea în tot ceea ce facem. Reputația Aveuro Internațional s-a construit în peste zece ani de activitate pe baza profesionalismului, respectării procedurilor legale și calității produselor livrate. Partenerii noștri din țară și din străinătate ne cunosc deja ca un furnizor de încredere, ceea ce ne întărește convingerea că performanța și respectarea regulilor sunt cele mai bune răspunsuri la orice atac mediatic.

Înainte de a intra în detaliile legate de implicarea Aveuro Internațional în acest proiect finanțat din fonduri europene, lansat în 2023, v-aș ruga să ne spuneți de când se ocupă Aveuro Internațional de carosarea microbuzelor electrice și dacă, înainte de 2023, aveați deja contracte încheiate în țară sau în străinătate.

V. Papuc: Aveuro Internațional activează de peste 10 ani în industria transportului de persoane, perioadă în care ne-am specializat în carosarea microbuzelor și autobuzelor pentru piața europeană. Am livrat primele autobuze electrice încă din 2015, iar până în 2023, peste 95% din producție a fost destinată exportului.

Din 2016 deținem omologări europene, iar omologările internaționale obținute în țări precum Suedia și Belgia confirmă respectarea celor mai stricte standarde de siguranță și calitate. În tot acest timp, am fost prezenți constant la saloane și concursuri internaționale de profil, unde am prezentat produse și tehnologii inovatoare, fapt ce ne-a consolidat poziția de lider în domeniul nostru pe piața europeană.

Colaborarea cu producători consacrați, precum Mercedes și Ford, echipa de specialiști cu experiență, capacitatea de a livra volume mari într-un timp scurt și bonitatea companiei în fața instituțiilor de credit și a statului ne-au permis să devenim un partener de încredere pentru instituțiile publice și private, atât în România, cât și în străinătate.

România trebuia să cumpere 3.200 de microbuze pentru elevi, dar a reușit să achiziționeze numai 1.300, la costuri mult mai mari decât estimările inițiale. Cum ați perceput acest program atunci când ați intrat în licitații?

V. Papuc: Conform informațiilor publice, inițial, proiectul european viza achiziția a 3.200 de autovehicule de 8 locuri. Însă, ulterior, în septembrie 2023, proiectul a fost modificat pentru a include și microbuze de 16+1 locuri. Costurile acestora fiind cel puțin duble față de bugetul estimat pe mașină, numărul total de microbuze a scăzut la 1.300.

Așadar, s-a schimbat, practic, obiectul finanțării. Diversele materiale media care afirmă că s-ar fi putut cumpăra un număr dublu de microbuze pleacă de la niște date care priveau microbuze de 8 locuri. Or, în practică, consiliile județene au cumpărat majoritar microbuze de 16 locuri. Pentru noi, a fost un efort mult mai mai complex și costisitor, pentru că a trebuit să omologăm atât modelul de 8 locuri, cât și pe cel de 16 locuri, pentru a fi pregătiți.

De asemenea, Ministerul Educației a emis un ghid cu numeroase cerințe tehnice și foarte specifice, ceea ce a fost o adevărată provocare pentru noi, deoarece a trebuit practic să construim microbuze care să îndeplinească toate aceste cerințe. A fost o provocare mare să putem omologa modelul în timp util pentru a putea participa la licitații.

În continuare, suntem singura fabrică din Europa cu omologare internațională pentru microbuze electrice școlare pe șasiu de Ford și Mercedes. Diferența dintre omologarea internațională și cea națională constă în numărul de criterii de siguranță pe care o mașină trebuie să le îndeplinească.

În spațiul public s-au făcut comparații: unele microbuze au fost livrate la 118.000 de euro, altele la peste 200.000 de euro. Cum explicați aceste variații mari de preț, având în vedere că modelele erau similare?

V. Papuc: Prețul este stabilit de cerere și ofertă, conform principiilor economice normale. Prețul cu care se participă la licitație este format din mai multe componente și include prețul mașinii de bază, carosare, costul de omologare, forța de muncă, cheltuieli cu consultanța pe achiziții publice, cheltuieli administrative, costuri de transport, de amortizare, cheltuielile generate de acordarea garanției, cheltuielile cu service-ul și mentenanța pe care trebuie să o asigurăm pe o perioadă de 8 ani sau, după caz, 10 ani microbuzelor livrate, și, desigur, profitul.

Există multe costuri care nu sunt vizibile publicului. De asemenea, primele 100 de unități au un cost mai ridicat, care scade pe măsură ce producția crește.

Atunci când participăm la licitații, echipele noastre de experți – tehnic, financiar, contabil, juridic, logistică, aprovizionare – analizează fiecare documentație de atribuire în mod independent. Fiecare licitație este tratată separat, iar oferta financiară este propusă având în vedere cerințele tehnice și bugetul estimat al licitației.

Mulți spun că un astfel de microbuz nu ar trebui să depășească 90.000–100.000 de euro, cu tot cu profit. Care sunt elementele care, în opinia dumneavoastră, duc la costul final semnat de consiliile județene?

V. Papuc: Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Educației, în analiza de nevoi la nivel județean a fost estimat un necesar de microbuze cu o valoare estimată de 240.000 euro fără TVA per microbuz electric (16+1 locuri), iar fiecare unitate administrativ teritorială a depus cereri de finanțare în limita unui buget alocat pentru fiecare județ și pe baza unui studiu de piață. O simplă căutare pe internet demonstrează că prețurile noastre se încadrează în media celor de pe site-urile de specialitate și în media prețurilor de vânzare ale competitorilor noștri din România.

În multe dintre procedurile de atribuire la care am participat ni s-a solicitat, conform legii, să trimitem clarificări în legătură cu prețul ofertat, calificat de lege ca fiind aparent neobișnuit de scăzut, ceea ce înseamnă că am câștigat cu mai puțin de 80% din bugetul alocat de autoritate. Acest lucru arată că am avut cel mai mic preț comparativ cu competitorii noștri.

Aveuro a câștigat peste jumătate dintre contractele de microbuze la nivel național. Care a fost principalul atu al firmei dumneavoastră în fața competiției?

V. Papuc: Aveuro nu a avut niciun fel de experiență prealabilă în achiziții publice până la acest proiect. Suntem, însă, producătorul român cu cea mai mare fabrică, suntem singurul producător român care deține omologări europene, astfel că am reușit să creăm produsul conform ghidului Ministerului Educației și să-l omologăm internațional, ceea ce ne-a oferit un avantaj competitiv. Multe dintre caietele de sarcini solicitau prezentarea documentelor de omologare la momentul depunerii ofertei.

Pe de altă parte, proiectul acesta a vizat achiziția unui număr foarte mare de microbuze, iar noi suntem singurii cu o capacitate de producție care să facă față cerințelor, de până la șase microbuze pe zi pe modelele simple. În plus, am putut aloca o flotă de 30 de camioane de transport pentru a susține logistica uriașă și am investit constant în omologări, testări, clădiri și mijloace de transport pentru a putea face față fluxului. În total, peste 200 de oameni au fost implicați direct în acest proiect.

Mai multe firme au contestat caietele de sarcini, invocând criterii restrictive, precum dimensiunile impuse. Considerați că aceste specificații au favorizat oferta Aveuro?

V. Papuc: Aproximativ jumătate dintre proceduri au fost contestate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), iar o treime s-au derulat sub supravegherea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Contestațiile au venit, în mare parte, de la același competitor. În unele situații, rezultatul ne-a fost favorabil nouă, în altele, lor. Nu mai spun că acest competitor, Pacific Tur SRL, a câștigat licitații chiar și după ce a primit certificat negativ de la UAT-uri pentru nerespectarea prevederilor contractuale și că ulterior a făcut o firmă nouă, Pacific Electric Bus și a continuat să se prezinte la licitații! În aceste condiții, noi nu puteam fi favorizați cu nimic.

Caietele de sarcini și bugetele au fost elaborate de consiliile județene pe baza ghidului Ministerului Educației. Noi am creat mașina în urma acestui ghid, dar nu am participat la consultarea de piață organizată de minister atunci când a fost elaborat ghidul. Ghidul a apărut în primăvara lui 2023, noi am început lucrul la prototip în vară și am obținut omologarea în octombrie 2023. Toate procedurile au fost competitive, cu mai multe companii care au participat în mod constant. Capacitatea și experiența noastră ne-au permis să adaptăm rapid produsul la cerințele ghidului.

Sunteți fiul unei persoane cu funcții importante în PNL Prahova. Cum răspundeți acuzațiilor că succesul Aveuro în contractele cu statul ar fi legat de sprijin politic?

V. Papuc: Noi nu ne-am uitat la culoarea politică a niciunui județ. Suntem o companie care de 10 ani lucrează aproape exclusiv pentru export în Europa și Israel. De altfel, în Prahova am fost excluși de la ambele proceduri, iar licitațiile au fost câștigate de concurență. Cred că asta spune tot despre așa-zisa influență politică a unei persoane din familia mea.

În multe cazuri, semnarea contractelor a fost folosită de oficiali ai Guvernului României și de oameni politici pentru capital de imagine. Ați simțit presiuni sau ați avut înțelegeri politice în jurul acestor achiziții?

V. Papuc: Am început livrările cu puțin timp înainte de campania electorală pentru alegerile locale din 2024. Am livrat întotdeauna în ordinea contractelor, mai devreme decât termenul stabilit, nu am avut niciodată întârzieri. Nu am simțit niciun fel de presiune pentru a face livrări într-o anumită locație.

Cine are, în realitate, responsabilitatea pentru prețul final și numărul de microbuze livrate: firmele furnizoare sau consiliile județene care stabilesc bugetele și caietele de sarcini?

V. Papuc: Ghidul PNRR a alocat un buget fix pentru fiecare județ. Județele au realizat un studiu de piață, verificând achizițiile făcute printr-un alt plan de finanțare, C10, unde primăriile cumpăraseră deja microbuze pentru transportul local. Pe C10, bugetul alocat pentru un microbuz a fost de 250.000 de euro. Pe baza acestor achiziții, la care noi nu am participat, consiliile județene au constatat că prețul mediu se situa în jurul acestei sume.

Îi rog pe toți cei interesați să se uite în Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, publicat de Ministerul Educației în data de 12 iunie 2023. Acolo, reprezentanții ministerului explică foarte clar, la capitolul „Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri”, că fiecare beneficiar al finanțării, respectiv UAT județ, poate depune o cerere de finanțare care să se încadreze în suma alocată fiecărui proiect de 6.097.560,97 euro fără TVA, la o valoare estimată de 240.000 de euro fără TVA pentru un microbuz electric 16+1. Deci această estimare de 240.000 de euro fără TVA a plecat de la Ministerul Educației.

Am respectat la virgulă toate procedurile și cerințele instituțiilor statului, fiecare etapă fiind documentată și verificată. Tocmai pentru a elimina eventuale greșeli care pot apărea din lipsă de experiență în domeniul achizițiilor publice, suntem reprezentați și asistați de o casă de avocatură specializată, astfel încât tot procesul să fie transparent, corect și în deplină conformitate cu legea. Bugetele și caietele de sarcini sunt stabilite exclusiv de autoritățile statului. Rolul nostru, ca firmă privată, este să participăm la aceste proceduri competitive respectând aceleași reguli ca toți ceilalți. În aceste licitații, prețul contează doar 40% din punctajul final, restul de 60% fiind acordat pentru criterii esențiale – siguranță, garanții și dotări tehnice. Practic, calitatea și fiabilitatea produselor au o pondere mai mare decât prețul în decizia finală.

Care sunt principalele avantaje tehnice și de siguranță ale microbuzelor livrate de Aveuro?

V. Papuc: Ne bazăm pe producția de serie a vehiculelor de origine europeană, Ford și Mercedes. Aceste branduri ne oferă certitudinea că vom avea piese de schimb pe toată durata de viață a mașinilor (15 ani). De asemenea, repet, deținem omologare europeană, care ne obligă să respectăm toate rigorile legale legate de siguranța pasagerilor. Experiența noastră în producția de serie pentru piețele externe ne-a oferit capacitatea de a livra cantități mari de mașini într-un timp foarte scurt.

Care este garanția oferită pentru aceste microbuze și ce costuri suplimentare presupun mentenanța și piesele de schimb?

V. Papuc: Atât ghidul, cât și caietele de sarcini specifică faptul că „bateriile vor fi de ultimă generație”. Garanția minimă solicitată a fost de 4 ani, dar noi am oferit, peste tot, o garanție generală de 8 sau 10 ani pe întregul vehicul. O astfel de garanție nu este standard în industria auto, unde media este de 2 ani. Trebuie să acoperim toate potențialele defecte timp de 8 sau 10 ani, indiferent de condiții. Faptul că bateriile folosite sunt de ultimă generație înseamnă că nu avem un istoric al lor, astfel că trebuie să ne asumăm costuri semnificative de reparații pe această durată. Avem provizioane de 20% din valoarea mașinilor pentru a acoperi aceste riscuri.

Dacă ar exista un nou apel de proiecte, ați putea veni cu o ofertă mai competitivă decât cea existentă, astfel încât să se maximizeze numărul de microbuze ce pot fi cumpărate pentru școli?

V. Papuc: Da, fără îndoială. O mare parte dintre costurile de dezvoltare – precum omologările și investițiile inițiale – au fost deja amortizate, fiind și motivul pentru care prețul cu care am putut licita la ultimele proceduri a scăzut. În plus, odată cu creșterea volumului de producție, am reușit să eficientizăm semnificativ costurile.

Am ales să lucrăm exclusiv cu producători europeni consacrați, precum Ford și Mercedes, pentru că ne oferă siguranța pieselor de schimb, o garanție reală pe 8–10 ani și o durată de viață de cel puțin 15 ani pentru vehicule. Am evitat soluțiile mai ieftine din Asia tocmai pentru că nu ofereau aceeași garanție pe termen lung. În acest fel, cred că putem veni cu o ofertă mai competitivă, dar fără compromisuri la calitate și siguranță.

Articol sustinut de Aveuro International