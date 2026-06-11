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Pete Hegseth susține că Europa se confruntă cu o criză de identitate: Fiți inteligenți ori veți fi invadați

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Pete Hegseth susține că Europa se confruntă cu o criză de identitate: Fiți inteligenți ori veți fi invadațiPete Hegseth / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a stârnit controverse după discursul susținut pe 6 iunie în Normandia, la ceremonia care a marcat 82 de ani de la Debarcarea aliaților din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit The New York Post.

Oficialul american a folosit evenimentul pentru a transmite un mesaj privind migrația și securitatea Europei, comparând provocările actuale cu amenințările ideologice din trecut.

Discursul a avut loc la Cimitirul American din Colleville-sur-Mer, în nord-vestul Franței, în cadrul comemorărilor dedicate militarilor aliați care au participat la debarcarea din 6 iunie 1944.

Declarațiile lui Hegseth au atras atenția deoarece au depășit cadrul tradițional al ceremoniei și au abordat teme politice sensibile, aflate în centrul dezbaterilor din Europa și Statele Unite.

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Mesajul transmis de șeful Pentagonului

În discursul său, Hegseth a afirmat că „plaje europene diferite sunt astăzi asaltate de ideologii periculoase diferite”, făcând referire la sosirile de migranți pe coastele unor state precum Spania, Italia, Grecia și Bulgaria.

El a întrebat dacă capitalele europene vor lua măsuri în fața a ceea ce a numit o „invazie” și a susținut că problema reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru continent.

migranti

migranti / sursa foto: dreamstime.com

Declarațiile sunt în linie cu pozițiile exprimate în ultimii ani de administrația președintelui Donald Trump și de vicepreședintele JD Vance, care au criticat în repetate rânduri politicile europene privind migrația și controlul frontierelor.

Reacții critice în Europa și SUA

Discursul a generat reacții puternice din partea unor istorici, analiști și lideri politici europeni. Criticii au susținut că asocierea comemorării Zilei Z cu dezbaterea privind migrația este nepotrivită și riscă să deturneze semnificația istorică a evenimentului.

Mai multe voci publice au considerat că folosirea termenului „invazie” într-un context legat de comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial este controversată și poate amplifica tensiunile politice existente în jurul subiectului migrației.

Pe de altă parte, susținătorii administrației Trump au apărat mesajul lui Hegseth, argumentând că acesta a evidențiat preocupări reale privind securitatea frontierelor și integrarea migranților în statele europene.

Contextul unei dezbateri care continuă

Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte pe agenda politică europeană. În ultimii ani, statele membre ale Uniunii Europene au discutat măsuri privind controlul frontierelor externe, distribuirea solicitanților de azil și combaterea rețelelor de trafic de persoane.

Comentariile lui Hegseth au reaprins această dezbatere într-un moment simbolic, în care lideri și veterani s-au reunit pentru a comemora una dintre cele mai importante operațiuni militare din istoria modernă.

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