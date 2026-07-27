Ucraina își propune să aibă gata, în prima jumătate a anului 2027, un prototip funcțional al noului sistem european de apărare antirachetă Freyja, potrivit declarațiilor făcute pentru Reuters de Davyd Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei alternative europene la sistemul american Patriot, singurul aflat în prezent în dotarea Ucrainei capabil să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești.

Inițiativa vine în contextul intensificării atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia asupra Kievului și a orașului-port Odesa, în ultimele săptămâni. Potrivit autorităților ucrainene, lipsa interceptorilor disponibili a făcut ca o parte dintre aceste atacuri să nu poată fi contracarate.

Davyd Aloian, responsabil de coordonarea proiectului Freyja, a declarat că un comitet internațional de coordonare, însărcinat cu evaluarea costurilor de cercetare și dezvoltare, urmează să se reunească în perioada următoare.

„Deoarece lucrăm într-un interval foarte scurt, avem un obiectiv ambițios: să avem un MVP (minimum viable product) pregătit până în prima jumătate a anului viitor”, a spus oficialul ucrainean pentru Reuters.

Potrivit acestuia, prototipul ar trebui să demonstreze primele rezultate practice și să valideze conceptul tehnologic al sistemului.

În prezent, Ucraina depinde aproape exclusiv de sistemele americane Patriot pentru interceptarea rachetelor balistice. Livrările acestor sisteme sunt însă afectate de factori precum disponibilitatea redusă a stocurilor, durata mare de producție și incertitudinile politice.

Prin proiectul Freyja, Kievul încearcă să dezvolte o soluție europeană mai accesibilă, bazată pe o colaborare între state și companii din industria de apărare.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat recent că Ucraina poate contribui deja cu lansatorul și cu racheta interceptoare, descriind dezvoltarea acestora drept „o chestiune de testare”.

Liderul ucrainean și-a exprimat speranța ca sistemul să devină operațional în aproximativ un an.

Coaliția Freyja a fost lansată oficial la un summit desfășurat la Paris în urmă cu două săptămâni, la care au participat liderii a zece state europene, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, precum și aproximativ 12 companii din domeniul apărării.

Printre firmele implicate se numără:

Eurosam, producătorul sistemului de interceptare SAMP/T;

Leonardo;

Thales;

Saab.

De asemenea, compania ucraineană Fire Point, cunoscută pentru dezvoltarea rachetei de croazieră Flamingo, va coordona componenta industrială a proiectului.

Luna trecută, aceasta a anunțat un acord cu producătorul german Hensoldt pentru furnizarea radarului destinat sistemului Freyja.

Una dintre caracteristicile principale ale proiectului este utilizarea unei arhitecturi deschise, care să permită integrarea echipamentelor produse de diferiți furnizori europeni.

Potrivit lui Davyd Aloian, fiecare stat participant ar putea configura sistemul în funcție de propriile nevoi și de industria națională de apărare.

Astfel, Danemarca ar putea utiliza radare produse de compania Weibel, în timp ce Suedia ar putea integra soluțiile dezvoltate de Saab, fără modificări majore ale platformei.

Autoritățile ucrainene analizează și înființarea unui organism special sau a unui fond dedicat finanțării proiectului, pentru a asigura resurse stabile și pentru a reduce birocrația prin implicarea directă a industriei de apărare.