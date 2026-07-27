Premierul britanic Andy Burnham îl va primi luni pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în prima vizită oficială a unui lider străin de la preluarea mandatului, potrivit unui anunț al Downing Street, potrivit agenției Reuters.

Întâlnirea reafirmă sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia.

Cei doi lideri urmează să se întâlnească la o bază navală din Regatul Unit, unde vor asista la prezentarea unor programe de instruire conduse de armata britanică și destinate forțelor ucrainene.

Oficialii britanici afirmă că aceste programe contribuie la consolidarea capacităților militare ale Ucrainei și la pregătirea soldaților pentru operațiuni pe front.

Potrivit Downing Street, alegerea președintelui Volodimir Zelenski drept primul lider străin primit oficial de noul premier britanic transmite un semnal clar privind continuitatea sprijinului Londrei pentru Kiev.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit. Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială asupra hotărârii noastre și nu vom da înapoi până când nu vom obține o pace durabilă și echitabilă pentru Ucraina”, a declarat Andy Burnham.

În timpul vizitei, Andy Burnham și Volodimir Zelenski vor discuta cu peste 200 de militari și marinari ucraineni care au participat în ultimele trei săptămâni la exercițiul Sea Breeze, desfășurat în Regatul Unit.

Exercițiul este axat pe securitate maritimă și operațiuni de combatere a minelor și are rolul de a pregăti personalul ucrainean pentru viitoare misiuni în Marea Neagră.

Guvernul britanic precizează că, de la începutul invaziei ruse la scară largă din februarie 2022, sprijinul total acordat Ucrainei a ajuns la 25 de miliarde de lire sterline.

Din această sumă:

16 miliarde de lire reprezintă asistență militară;

5,6 miliarde de lire au fost alocate pentru sprijin non-militar;

restul fondurilor au fost direcționate către alte programe de susținere și cooperare.

Vizita are loc la scurt timp după încheierea mandatului fostului premier Keir Starmer. Cu câteva zile înainte de a părăsi funcția, acesta s-a deplasat la Kiev, unde a anunțat un nou pachet de sprijin în valoare de 300 de milioane de euro pentru echiparea Ucrainei cu o escadrilă de 16 avioane de vânătoare Gripen, produse în Suedia.

Întâlnirea dintre Andy Burnham și Volodimir Zelenski este așteptată să confirme că noul guvern britanic își menține angajamentul de a sprijini Ucraina atât prin asistență militară, cât și prin programe de instruire și cooperare în domeniul securității.