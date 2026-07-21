Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, au convenit să aibă prima întâlnire oficială după instalarea acestuia în funcție. Decizia a fost luată în urma unei convorbiri telefonice, iar pe agenda discuțiilor se vor afla mai multe subiecte de interes comun, inclusiv cooperarea în Coaliția Antibalistică, potrivit Kyiv Post.

Zelenski s-a numărat printre primii lideri internaționali care l-au contactat pe Andy Burnham după instalarea acestuia în funcție.

În timpul convorbirii, președintele ucrainean i-a mulțumit noului premier britanic pentru sprijinul pe care Regatul Unit îl oferă Ucrainei.

„Ucraina și Marea Britanie au reușit să construiască cel mai puternic parteneriat din istoria relațiilor dintre statele noastre și cu siguranță vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că acesta se dezvoltă și mai mult”, a arătat președintele ucrainean.

Înaintea discuției telefonice, Zelenski îl felicitase pe Andy Burnham pentru preluarea mandatului de prim-ministru și și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul executiv britanic în toate domeniile de interes comun.

Liderul ucrainean a descris Regatul Unit drept unul dintre cei mai importanți aliați ai Ucrainei.

„Apreciem foarte mult sprijinul politic, de apărare și bazat pe valori al Regatului Unit”, a declarat acesta, adăugând că „fundamentul relației noastre bilaterale este mai puternic ca niciodată și vom continua să ne facem reciproc mai puternici”, a afirmat acesta.

Întâlnirea pe care cei doi lideri o pregătesc va avea pe agenda de discuții inclusiv colaborarea în Coaliția Antibalistică și extinderea cooperării în domeniul securității.

Anunțul vine într-un moment în care Ucraina încearcă să își consolideze parteneriatele strategice cu statele occidentale, iar Londra rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului.

Deși înainte de instalarea în funcția de premier existau întrebări privind direcția politicii externe britanice, Andy Burnham a transmis că poziția Londrei față de Ucraina nu se va modifica.

Potrivit TVP World, în perioada în care a fost primar al Greater Manchester, acesta a sprijinit refugiații ucraineni și a dezvoltat proiecte comune cu autorități locale din Ucraina.

În 2023, Burnham a contribuit la lansarea Rețelei Orașelor Neîntrerupte, un parteneriat între Manchester, Liverpool și Liov destinat sprijinirii comunităților afectate de război.

Totuși, fostul copreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Regatul Unit–Ucraina, Volodimir Kurennoy, consideră că Burnham este „pro-ucrainean, dar nu foarte experimentat în politica externă”, existând posibilitatea ca noul premier să acorde o atenție mai mare problemelor interne.

Înaintea convorbirii cu Volodimir Zelenski, Andy Burnham a declarat că politica externă a Marii Britanii față de Ucraina va rămâne neschimbată.

„Îi voi spune foarte clar președintelui Zelenski mai târziu astăzi că, știți, nu există nicio schimbare. Voi fi alături de el 100%, așa cum a fost Keir Starmer”, a afirmat premierul britanic.

Noul șef al Guvernului britanic și-a exprimat, totodată, intenția de a consolida rolul Regatului Unit în NATO și de a dezvolta o cooperare mai strânsă cu statele europene în domeniul securității și apărării.

„Îmi aduc toată această experiență în noul meu rol, iar președintele Zelenski nu va avea nicio îndoială că sprijinul Marii Britanii este constant, este hotărât, va fi acolo pentru el și voi fi acolo și eu personal pentru el”, a spus Burnham.