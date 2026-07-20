Forțele navale ucrainene susțin că armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra unei nave comerciale care transporta cereale, incident soldat cu moartea a cinci membri ai echipajului. Alte cinci persoane sunt date dispărute, iar opt marinari au fost transportați la spital, potrivit Meduza.io.

Potrivit comandamentului Marinei Ucrainene, nava vizată este „Golden Leo”, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau.

Autoritățile militare ucrainene au anunțat că nava este deținută de o companie din Turcia și transporta cereale în momentul atacului.

Marina ucraineană nu a indicat locul exact al incidentului, însă informațiile disponibile arată că atacul s-a produs în apropierea unuia dintre porturile din regiunea Odesa, zonă vizată în ultimele săptămâni de bombardamente repetate.

În urma impactului, un incendiu a izbucnit în partea dreaptă a navei. Potrivit autorităților ucrainene, cinci membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar alți cinci sunt în continuare dați dispăruți și sunt căutați de echipele de intervenție.

De asemenea, opt marinari au fost evacuați și transportați la un spital din Odesa pentru îngrijiri medicale.

Ucraina susține că a fost vorba despre un atac deliberat asupra unei nave civile care transporta cereale.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au comentat acuzațiile formulate de partea ucraineană.

Cu puțin timp înainte de anunțul făcut de Marina Ucraineană, Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că dronele rusești au atacat două nave comerciale în largul portului Odesa, precum și alte două nave comerciale și o navă de marfă uscată în apropierea insulei Zmiynyi.

Potrivit ministerului rus, navele transportau marfă militară sau erau folosite pentru lansarea de drone. Aceste afirmații nu au fost confirmate din surse independente.