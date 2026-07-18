Atac masiv cu drone în Rusia: două centre logistice ale companiei Wildberries, din Elektrostal și Kotovsk, precum și un depozit petrolier din Noginsk au fost lovite în noaptea de 17 spre 18 iulie 2026.

Autoritățile ruse au raportat cel puțin opt morți și peste 60 de răniți, în timp ce Kievul susține că depozitele vizate participau la aprovizionarea industriei militare ruse.

Un atac ucrainean de amploare cu drone a vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe obiective din interiorul Rusiei, între care două centre logistice ale Wildberries. Este cel mai mare comerciant online rus, comparat frecvent cu Amazon. Este supranumit “Amazonul lui Putin”.

Unul dintre depozite se află la Elektrostal, la aproximativ 50 de kilometri est de Moscova, iar celălalt în orașul Kotovsk, din regiunea Tambov. Un alt aparat fără pilot a lovit un depozit petrolier din Noginsk, în apropierea capitalei ruse.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată incendii de mari proporții și coloane dense de fum ridicându-se deasupra complexelor logistice. Autenticitatea tuturor imaginilor apărute online și momentul exact în care au fost filmate nu au putut fi verificate independent.

Wildberries este cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia și deservește milioane de cumpărători, comercianți și producători. Lovirea unor noduri logistice de asemenea dimensiuni poate produce întârzieri ale livrărilor, blocarea temporară a stocurilor, retururi masive și pierderi pentru întreprinderile care depind de platformă.

Din această perspectivă, atacurile nu afectează numai clădirile și mărfurile depozitate, ci pot perturba o rețea economică mult mai extinsă.

Comentatori ruși au interpretat atacul drept o încercare a Ucrainei de a destabiliza logistica și activitatea economică din spatele frontului.

Atacarea unor centre logistice situate la zeci sau sute de kilometri de front transmite și un mesaj psihologic: infrastructura economică din regiunile centrale ale Rusiei nu mai este complet izolată de consecințele războiului.

Fumul vizibil de la mare distanță și imaginile cu depozitele în flăcări amplifică efectul public al operațiunii. Pentru populația rusă, lovirea unui comerciant cunoscut și utilizat zilnic are un impact diferit de atacarea unei rafinării sau a unei baze militare îndepărtate.

Postările care circulă în mediul online amestecă bilanțurile celor două atacuri. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile regionale ruse, șapte persoane au murit la depozitul Wildberries din Kotovsk, în regiunea Tambov, iar aproximativ 25 au fost rănite.

La centrul logistic din Elektrostal, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat inițial 37 de răniți, dintre care opt în stare gravă. Ulterior, una dintre persoanele rănite ar fi murit, ceea ce ar ridica bilanțul total al atacurilor asupra celor două depozite la cel puțin opt victime.

Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a aproximativ 379 de drone în cadrul valului de atacuri asupra teritoriului rus și al Crimeei anexate.

Cifra privește întreaga operațiune, nu doar regiunea Moscovei.

Compania rusă a mai suferit o pierdere majoră în ianuarie 2024, când un depozit din Șușari, în apropiere de Sankt Petersburg, a fost distrus de un incendiu care a afectat aproximativ 70.000 de metri pătrați.

În acel caz nu au fost raportate victime, iar cauza analizată era legată de instalațiile clădirii, nu de un atac militar.

Wildberries a fost implicată și într-un conflict violent în septembrie 2024, când fostul soț al fondatoarei, Tatiana Kim, Vladislav Bakalciuk, a venit împreună cu mai mulți bărbați la sediul companiei din Moscova. Incidentul s-a transformat într-un schimb de focuri în care au murit doi agenți de pază.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că forțele Kievului au vizat obiective logistice din Rusia. Potrivit explicației oferite de partea ucraineană, centrele atacate ar fi fost folosite pentru distribuirea unor componente supuse sancțiunilor internaționale, destinate producției de drone și de sisteme de navigație.

Atacurile din 18 iulie 2026 reprezintă una dintre cele mai grave lovituri ucrainene asupra infrastructurii logistice civile și comerciale din interiorul Rusiei.

Alegerea unor depozite Wildberries sugerează că războiul economic și cel logistic se extind dincolo de rafinării, baze militare și fabrici de armament.