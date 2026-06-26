Controalele efectuate la toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale din România s-au încheiat cu sancțiuni în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei, după ce autoritățile au identificat mai multe nereguli privind exploatarea acestora.

Acțiunea s-a desfășurat în perioada 25 mai – 12 iunie 2026 și a fost realizată de Garda Națională de Mediu (GNM), împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Verificările au vizat toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România, înaintea sezonului cald, când riscul de autoaprindere și incendii crește semnificativ.

În urma controalelor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat 18 amenzi în valoare totală de 850.000 de lei, au emis cinci avertismente și au dispus măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate.

La rândul lor, inspectorii IGSU au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 au fost amenzi, în valoare totală de 288.000 de lei.

Valoarea cumulată a sancțiunilor aplicate de cele două instituții depășește 1,1 milioane de lei.

Potrivit raportului întocmit în urma controalelor, cele mai frecvente probleme identificate au fost:

lipsa compactării și acoperirii corespunzătoare a deșeurilor;

acumulări și scurgeri de levigat;

stații de epurare exploatate necorespunzător;

sisteme de captare și utilizare a biogazului nefuncționale sau insuficient exploatate;

rețele de hidranți fără alimentare corespunzătoare;

deficiențe în monitorizarea factorilor de mediu.

Autoritățile atrag atenția că astfel de probleme pot favoriza apariția incendiilor, poluarea mediului și disconfortul pentru comunitățile din apropierea depozitelor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu subliniază că respectarea condițiilor de autorizare nu este suficientă dacă exploatarea zilnică a depozitelor nu este realizată corespunzător.

„Deși depozitele verificate sunt amplasamente conforme, rezultatele controalelor arată că modul de exploatare zilnică poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populației și siguranța comunităților, în special în sezonul cald.

Pentru reducerea acestor riscuri, GNM și IGSU au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor, cu termene clare pentru operatorii verificați”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.

Raportul comun elaborat de Garda Națională de Mediu și IGSU include și propuneri pentru clarificarea legislației privind exploatarea depozitelor de deșeuri.

Printre măsurile propuse se numără delimitarea mai clară a responsabilităților între operatori și autorități, introducerea unor cerințe specifice pentru exploatarea depozitelor în sezonul cald și stabilirea unor criterii mai precise pentru evaluarea disconfortului olfactiv.

Concluziile raportului indică faptul că, deși infrastructura verificată respectă cerințele legale, modul de administrare și întreținere a depozitelor rămâne un factor esențial pentru prevenirea riscurilor asupra mediului și siguranței publice.