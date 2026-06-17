Trei comisari ai Gărzii de Mediu Mehedinți și administratorul unei societăți comerciale au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu în formă continuată și fals intelectual în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, marți au fost efectuate zece percheziții domiciliare în județele Mehedinți și Hunedoara, într-o cauză care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, participație improprie la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, participație improprie la evaziune fiscală, spălare de bani și îngroparea deșeurilor.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, autorizații, contracte de muncă, echipamente informatice și sume de bani.

Conform IPJ Gorj, cercetările au indicat că patru persoane ar fi constituit și ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat în perioada 2022-2025.

„Trei dintre acestea, având calitatea de funcționar public, ar fi protejat activitatea infracțională a unei societăți comerciale, administrată de către cea de a patra persoană, cu activitate în domeniul colectării, depozitării, prelucrării și reciclării de deșeuri din ambalaje și deșeuri municipale”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Anchetatorii susțin că funcționarii ar fi încălcat atribuțiile de serviciu și prevederile legislației privind protecția mediului și regimul deșeurilor, fără să dispună măsurile legale care se impuneau în urma controalelor efectuate la societatea vizată.

Potrivit anchetatorilor, sprijinul acordat administratorului firmei ar fi culminat cu verificări efectuate pe terenuri unde acesta ar fi dispus îngroparea unor cantități importante de deșeuri.

„Ajutorul acordat de cei trei liderului grupului (...) ar fi culminat cu măsurile dispuse în urma unor controale efectuate chiar pe unele terenuri unde acesta ar fi dispus îngroparea a peste 5.000 de tone de deşeuri municipale, cu privire la care s-a stabilit că se încadrează în categoria deşeurilor periculoase”, au precizat polițiștii.

Potrivit sursei citate, echipele de control s-ar fi limitat la aplicarea unor sancțiuni contravenționale, fără să sesizeze organele de urmărire penală și fără să efectueze demersuri pentru stabilirea gradului de poluare și eliminarea factorilor de risc.

În dosar mai sunt cercetate alte persoane cu funcții publice, suspectate că nu ar fi sesizat organele judiciare cu privire la posibile infracțiuni.

Anchetatorii susțin că unele dintre acestea ar fi întocmit documente cu informații nereale.

„În urma controalelor efectuate, unele dintre persoanele cercetate ar fi întocmit note de constatare în care ar fi consemnat aspecte necorespunzătoare adevărului, în sensul că terenurile afectate de îngroparea de deşeuri ar fi fost aduse la starea iniţială, precum şi faptul că pe acestea nu se află îngropate deşeuri”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Dosarul este parte a unei anchete mai ample începute în urmă cu trei ani, când procurorii au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2021 pentru obținerea frauduloasă de ecobonificații prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri reciclate.

„Prejudiciul total aferent activităţii infracţionale a fost estimat la peste 21 de milioane de lei”, au mai transmis anchetatorii.