Trei directori ROMARM, reținuți de DNA

Trei directori din industria românească de apărare au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzați de luare de mită.

Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, precum și despre directorul general și directorul comercial ai Uzinei Mecanice Plopeni. Cei trei urmează să fie prezentați vineri în fața Tribunalului București, unde procurorii vor solicita arestarea lor preventivă.

Ancheta vizează conducerea a două dintre cele mai importante fabrici din cadrul Companiei Naționale ROMARM, unități cu un rol strategic în producția de echipamente și muniție pentru Armata Română. Reținerile intervin într-un moment în care industria de apărare se află în centrul unor programe majore de modernizare și investiții.

Potrivit informațiilor comunicate de DNA, persoanele reținute sunt:

Rafiu Mihai, director al Uzinei Mecanice București;

Pîrvu Tiberiu Alexandru, director general al Uzinei Mecanice Plopeni;

Sorescu Liliana, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni.

Toți trei sunt cercetați pentru infracțiunea de luare de mită. Până la o decizie definitivă a instanței, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

Procurorii DNA urmează să prezinte vineri dosarul în fața Tribunalului București și să solicite arestarea preventivă a celor trei inculpați.

Uzina Mecanică București este una dintre cele mai importante filiale ale Companiei Naționale ROMARM și are un rol esențial în producția și modernizarea tehnicii militare utilizate de Armata Română.

Unitatea produce, asamblează și modernizează vehicule blindate și tancuri, fiind responsabilă inclusiv pentru tancul TR-85M1, cel mai modern model aflat în dotarea forțelor terestre române. Tot aici se desfășoară și programul de modernizare a variantei TR-85M1R.

În același timp, uzina colaborează cu compania americană General Dynamics Land Systems pentru producția transportoarelor blindate Piranha V, vehicule livrate Armatei Române în cadrul programelor de înzestrare.

Conform datelor financiare aferente anului 2025, Uzina Mecanică București a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 344 de milioane de lei, un profit de 12,5 milioane de lei și avea aproape 200 de angajați.

Și Uzina Mecanică Plopeni face parte din Compania Națională ROMARM și reprezintă un furnizor important pentru industria națională de apărare.

Aici sunt fabricate muniție de artilerie, muniție de calibru mediu, componente pirotehnice și sisteme de contramăsuri destinate forțelor armate.

Potrivit situațiilor financiare pentru anul 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 108,5 milioane de lei, un profit de 10,6 milioane de lei și avea aproximativ 410 angajați.

Nu este pentru prima dată când conducerea Uzinei Mecanice Plopeni ajunge în atenția procurorilor anticorupție.

În anul 2022, un director comercial și un consilier juridic ai societății au fost trimiși în anchetă într-un dosar de trafic de influență. Procurorii susțineau atunci că cei doi ar fi cerut și primit bani și alte bunuri de la un om de afaceri, în schimbul exercitării influenței asupra directorului general al uzinei.

Potrivit anchetatorilor, scopul urmărit era aprobarea unor plăți, emiterea unor bilete la ordin și menținerea relațiilor comerciale dintre uzină și firma respectivului om de afaceri.

Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție este în curs de instrumentare, iar procurorii urmează să prezinte în fața instanței argumentele care stau la baza solicitării de arestare preventivă.

Cazul atrage atenția prin funcțiile ocupate de cei trei directori și prin importanța strategică a unităților pe care le conduc, în contextul în care industria românească de apărare derulează programe de modernizare și colaborări cu parteneri internaționali.