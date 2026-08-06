Sediul ROMAERO a găzduit o nouă rundă de consultări între reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și conducerea companiilor de stat din sectorul de apărare. Întâlnirea a vizat analizarea măsurilor urgente pentru eficientizarea și modernizarea producției autohtone de tehnică militară.

La discuțiile de la ROMAERO au fost prezenți directori generali, președinți ai Consiliilor de Administrație, dar și reprezentanți ai organizațiilor sindicale din domeniu. Principalul scop al dialogului a fost identificarea blocajelor din sistem și găsirea unor soluții concrete pentru creșterea competitivității companiilor românești pe piața internațională.

Ministrul Irineu Darău a subliniat că autoritățile își doresc un parteneriat real cu managementul companiilor și cu sindicatele, mai ales în contextul noului cadru european destinat industriei de profil.

„Ne aflăm la începutul implementării SAFE şi al definirii viitoarelor instrumente europene şi naţionale pentru industria de apărare. Este un moment foarte bun să vorbim foarte realist despre perspectivele de viitor. Nu putem susţine nici că ROMARM este cea mai competitivă companie şi nu are probleme, dar nici că nimic nu merge bine. Tocmai de aceea vreau să avem un dialog deschis cu managementul companiilor şi cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât să identificăm împreună soluţiile prin care să creştem competitivitatea industriei româneşti de apărare”, a declarat Irineu Darău.

Printre temele centrale ale întrevederii s-au numărat capacitatea actuală de producție, necesarul de investiții directe, modernizarea infrastructurii tehnice, dar și rezolvarea problemelor legate de resursa umană și vulnerabilitățile operaționale. Un punct prioritar l-a reprezentat identificarea modalităților prin care firmele românești pot accesa fondurile europene destinate consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare.

Conducerile societăților participante au expus situația financiară și tehnică a fiecărei entități, prezentând provocările curente și propunerile concrete pentru relansarea producției interne.

Oficialul guvernamental a punctat faptul că restructurarea și eficientizarea sectorului trebuie realizate pe baze pragmatice, astfel încât companiile de stat să devină parteneri egali și competitivi în raport cu operatorii privați.

„Nu trebuie să ascundem problemele şi nici să vorbim populist la televizor. Vreau să discutăm despre cum ajungem, într-un număr de luni şi apoi într-un număr de ani, la o competitivitate mai mare a ROMARM şi care sunt blocajele de astăzi care ne împiedică să fim mai competitivi. Dacă vrem ca la viitoarele oportunităţi, fie că vorbim de fonduri europene, fie de fonduri naţionale, ROMARM sau oricare dintre filiale să fie la masa oportunităţilor şi să poată concura corect cu operatorii privaţi, înseamnă că trebuie să fim la un alt nivel decât suntem astăzi”, a transmis ministrul Irineu Darău.

Masa rotundă a adunat reprezentanți ai celor mai importante companii din portofoliul de stat. La discuții au participat delegați ai Companiei Naționale ROMARM S.A. și ai filialelor acesteia, alături de reprezentanți ai societăților Avioane Craiova S.A., IAR S.A., IOR S.A., ROMAERO S.A., UM Orăștie și Șantierul Naval Mangalia S.A. Partenerii sociali au fost reprezentați de Alianța Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală.