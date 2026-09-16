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Cum fug ucrainenii de armată în România

Cum fug ucrainenii de armată în RomâniaArmata Ucraina. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din regiunea Cernăuți este cercetat după ce ar fi încercat să ajute un cetățean ucrainean eligibil pentru încorporarea în armată să treacă ilegal frontiera spre România.

Voia să fugă de armată în România

Potrivit autorităților ucrainene, acesta își căuta clienții prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și le oferea indicații despre cum să evite punctele oficiale de trecere a frontierei.

Serviciul de presă al Detașamentului de Grăniceri din Cernăuți a anunțat că ofițerii de operațiuni au documentat activitatea unui localnic suspectat că organiza astfel de treceri ilegale.

Potrivit anchetatorilor, după ce identifica o persoană interesată, organizatorul îi transmitea inițial instrucțiuni de la distanță. Ulterior, se întâlnea cu aceasta și o prelua cu mașina.

În cazul documentat de grăniceri, traseul fusese stabilit dinainte. Suspectul și-ar fi transportat clientul până într-o zonă din apropierea frontierei, unde i-a indicat locul și direcția în care trebuia să continue deplasarea pe jos, pentru a evita controlul la un punct oficial de trecere.

Cât costă fuga de încorporarea în armată

Plata pentru serviciul de trecere ilegală ar fi fost stabilită la 7.000 de dolari. Banii nu au fost însă înmânați direct de persoana care intenționa să părăsească ilegal Ucraina. Potrivit autorităților, sora acestuia i-a dat suma călăuzei într-o localitate din apropiere.

Momentul predării banilor a fost cel în care anchetatorii au intervenit. Organizatorul a fost prins în flagrant, înainte să poată finaliza tranzacția.

Poliția de frontieră

Poliția de frontieră. Sursă foto: Facebook

Nici persoana care încerca să ajungă ilegal în România nu a reușit să treacă frontiera. Aceasta a fost interceptată de o patrulă a grănicerilor în timp ce se apropia de frontiera de stat.

Cei care organizează treceri ilegale riscă pușcăria

Autoritățile ucrainene atrag în mod repetat atenția asupra tentativelor de trecere ilegală a frontierei, în special în cazul bărbaților aflați la vârsta recrutării, care încearcă să evite restricțiile privind părăsirea țării.

În astfel de cazuri, cei care organizează trecerile ilegale riscă dosare penale, în timp ce persoanele care încearcă să ajungă clandestin peste graniță pot fi, la rândul lor, sancționate.

Ancheta în cazul de la Cernăuți continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care a fost organizată tentativa de trecere ilegală a frontierei.

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