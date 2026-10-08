Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite joi, la Kramatorsk, în urma unui atac rusesc cu o bombă planantă care a lovit două autobuze aflate în circulație, potrivit unui bilanț anunțat de autoritățile ucrainene și citat de AFP.

Cele două vehicule transportau pasageri în momentul atacului și circulau pe aceeași stradă din Kramatorsk, oraș important din regiunea Donețk și unul dintre principalele centre logistice pentru armata ucraineană din această zonă a frontului.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, este posibil ca forțele ruse să fi utilizat rachete antiaeriene D-30 SN în atac. Imaginile publicate de Parchetul ucrainean arată unul dintre autobuze cuprins de flăcări, în timp ce mai multe victime se află pe carosabil.

Poliția ucraineană a precizat că atacul a lovit cele două autobuze și o clădire de locuințe. Procurorii au deschis o anchetă preliminară pentru „crimă de război”, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale atacului și responsabilitățile.

În urma bombardamentului, guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, le-a cerut civililor să părăsească zona, avertizând asupra atacurilor rusești repetate cu bombe planante.

Kramatorsk a fost ocupat pentru scurt timp de separatiștii proruși în 2014, înainte ca orașul să fie recucerit de forțele ucrainene. În prezent, localitatea are o importanță strategică pentru Ucraina, fiind situată în regiunea Donețk, unde se concentrează o parte importantă a luptelor.

Atacurile rusești au provocat victime și la Kiev. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat cel puțin trei persoane ucise și 13 rănite în mai multe atacuri produse începând de joi dimineață.

Unul dintre atacuri s-a soldat cu un mort și 11 răniți, dintre care nouă au fost transportați la spital. Într-un alt incident, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu patru etaje, unde echipele de intervenție au descoperit trupurile a două persoane și au identificat alte două victime rănite.