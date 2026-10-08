Republica Moldova. „Adaptarea structurii Forțelor Armate la realitățile care sunt”, astfel a explicat președintele Parlamentului, Igor Grosu, schimbările aprobate joi, 8 octombrie, în cadrul unei ședințe cu ușile închise. Șeful Legislativului a evitat însă să ofere detalii despre noua structură și mai ales despre eventualele modificări ale efectivului Armatei Naționale. În aceeași zi, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care nu a participat la ședința Parlamentului, a declarat la Moldova Security Forum că armata Republicii Moldova trebuie să fie mai numeroasă.

La ieșirea din ședința cu caracter închis, Igor Grosu a declarat că documentul aprobat răspunde schimbărilor din regiune și urmărește adaptarea Forțelor Armate la noile riscuri de securitate.

„E vorba de adaptarea structurii Forțelor Armate la realitățile care sunt. La toate transformările pe care le avem. În special în contextul actual, regional, adaptările la noile realități. Mai mult nu pot să vă spun altceva”, a declarat Grosu.

Potrivit acestuia, modificările nu îi vizează pe cetățeni, ci țin de modul în care este organizată și pregătită armata pentru a răspunde amenințărilor actuale. Proiectul aprobat se referă la structura generală și efectivul Armatei Naționale.

Președintele Parlamentului a negat și informațiile potrivit cărora Republica Moldova ar urma să producă drone pentru Ucraina. El a precizat că un alt document, la care lucrează Guvernul, va reglementa eventualele capacități de producție internă a unor sisteme de apărare.

„Nu-i adevărat. Pentru noi. Nouă ne trebuie, și ne trebuie cu destinație dublă, pe care să le poți folosi atunci când e vorba de situații excepționale, IGSU, în agricultură”, a spus Grosu.

Nosatîi nu a fost prezent la ședința Legislativului, însă a anunțat că una dintre schimbările analizate este majorarea efectivului Armatei Naționale. Ministrul a amintit că efectivul armatei a fost redus de-a lungul anilor de la peste 9.000 de militari la aproximativ 6.500 de militari și 2.000 de angajați civili.

Declarațiile ministrului au ridicat întrebări cu privire la efectivul exact pe care ar urma să-l aibă Armata Națională. Întrebat dacă noua structură presupune creșterea numărului militarilor până la 8.500, Igor Grosu a evitat să confirme.

„Nu o să mă prindeți cu ceva. Credeți-mă, dacă puteam să vă spun, vă spuneam, dar nu pot să vă spun”, a declarat președintele Parlamentului.

Grosu a confirmat însă că majorarea investițiilor în securitate reprezintă un angajament al guvernării.

Noua structură a Forțelor Armate a fost susținută de deputații PAS, cei ai Partidului Nostru și deputați neafiliați. Socialiștii și comuniștii nu au votat. Grosu a spus că nici reprezentanții partidului Democrația Acasă nu au susținut proiectul. Proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale a fost aprobat în ședință cu caracter închis, deoarece conține informații clasificate drept secret de stat.

Deputații nu au avut voie să intre în sala de ședințe cu telefoane, laptopuri, ceasuri inteligente sau alte dispozitive electronice.

Unii dintre deputații opoziției au pus la îndoială necesitatea caracterului închis al ședinței. Deputatul Pavel Voicu a declarat că nu a auzit niciun secret în timpul discuțiilor și a criticat ceea ce a numit lipsa resurselor financiare pentru planurile anunțate.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, la rândul său, că susține modernizarea Armatei Naționale, dar consideră că informațiile discutate nu ar fi trebuit ascunse de cetățeni și presă.

O abordare ironică a avut liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care a spus că în cadrul ședinței s-ar fi discutat despre „maioneză” rusească și despre înlocuirea acesteia cu produse moldovenești.

„Vom înlocui maioneza care vine din Federația Rusă. Astăzi, 62% din maioneză, din Federația Rusă, vine pe polițele magazinelor și moldovenii mănâncă maioneză. Atâta pot să vă spun”, a declarat Costiuc.

Președinta Maia Sandu a explicat, la rândul său, de ce documentul privind structura și efectivul Armatei Naționale a fost examinat în secret.

Potrivit șefei statului, caracterul secret al documentului este determinat de necesitatea de a nu dezvălui altor state, în special celor ostile Republicii Moldova, informații despre capacitățile de apărare ale țării.

„Este o procedură firească. Un document secret trebuie să respecte niște proceduri. De ce documentul e secret? Pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile Republicii Moldova, să cunoască toate aceste lucruri”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că deputații au dreptul să examineze astfel de documente. Însă sunt obligați prin lege să păstreze secretul.