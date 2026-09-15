Bătaie la Spitalul Municipal din Reghin. A fost nevoie de poliție

Un scandal izbucnit între mai multe persoane a continuat chiar în incinta Spitalului Municipal din Reghin, județul Mureș, unde pacienții implicați într-un conflict izbucnit anterior în afara unității medicale s-au luat la bătaie.

Polițiștii au intervenit pentru aplanarea altercației, iar un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc luni seară, când Poliția din Reghin a fost sesizată cu privire la faptul că, în interiorul unei unități medicale, se desfășoară o altercație.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că un bărbat de 29 de ani ar fi agresat doi bărbați, în vârstă de 22 și 39 de ani. În timpul conflictului ar fi intervenit și o femeie de 42 de ani.

„La fața locului, s-a stabilit că, în interiorul unității, bărbatul de 29 de ani a agresat alți doi bărbați de 22 și 39 de ani, în cadrul altercației intervenind și o femeie de 42 de ani”, au transmis, marți, reprezentanții Poliției județene Mureș.

În urma cercetărilor și a probelor administrate până în acest moment, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 29 de ani pentru o perioadă de 24 de ore.

Surse judiciare au precizat că incidentul a avut loc la Spitalul Municipal din Reghin și că toate persoanele implicate sunt pacienți ai unității medicale. Potrivit acestora, conflictul ar fi început în afara spitalului, unde cei implicați s-ar fi certat și agresat reciproc. Ulterior, mai multe persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, având diferite răni.

Odată ajunși în incinta unității sanitare, conflictul ar fi reizbucnit, iar situația a degenerat într-o nouă altercație. În urma incidentului nu au fost înregistrate pagube materiale în spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs conflictul. Dosarul penal este instrumentat pentru lovire sau alte violențe, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin.