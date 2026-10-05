14 persoane din grupările Ștoacă și Toboșarii, trimise în judecată

Paisprezece persoane din grupările Ștoacă și Toboșarii au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București. Dosarul vizează mai multe episoade violente petrecute între ianuarie și iunie 2026, inclusiv o confruntare în stradă, în Sectorul 5, în care au fost folosite arme, cocktailuri Molotov, macete și alte obiecte contondente.

Anchetatorii au stabilit că tensiunile dintre cele două grupări s-au manifestat pe parcursul mai multor luni.

”În perioada ianuarie-iunie 2026, pe fondul unui conflict preexistent între grupările interlope Ştoacă şi Toboşarii, mai mulţi membri ai primei grupări au efectuat în mod repetat acte de constrângere psihică şi fizică asupra mai multor membri ai celeilalte grupări, pentru a-i determina pe aceştia din urmă să nu se mai deplaseze în zonele teritoriale din Mun. Bucureşti pretins aflate sub influenţa şi controlul familiei Ştoacă (cartierele Ferentari şi Giurgiului)”, au arătat procurorii.

Potrivit anchetatorilor, conflictul a devenit tot mai violent. Mai mulți inculpați din gruparea Ștoacă ar fi transmis în mod repetat, atât prin videoclipuri live publicate online, cât și în discuții private, amenințări cu acte de violență și cu moartea la adresa unor membri ai grupării Toboșarii.

Scopul ar fi fost ca aceștia să respecte o interdicție teritorială impusă de membrii grupării rivale.

Amenințările ar fi fost urmate și de acte de violență. Pe 13 ianuarie, unul dintre inculpați ar fi spart cu o rangă luneta unui autoturism aflat în mers pe o stradă din Sectorul 5. Mașina era condusă de una dintre persoanele vizate de actele de constrângere.

Un alt episod s-a petrecut pe 22 aprilie, într-o sală de jocuri. O persoană din gruparea Toboșarii ar fi fost agresată de patru inculpați din gruparea Ștoacă, în prezența mai multor persoane.

Victima ar fi fost apoi scoasă cu forța în stradă, lovită în mod repetat și obligată să se pună în genunchi, pentru a-și cere scuze public. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi fost amenințată cu moartea în cazul în care s-ar mai fi deplasat în zonele pe care membrii grupării Ștoacă le considerau sub influența lor.

Agresiunea a fost filmată de agresori, iar imaginile ar fi fost distribuite ulterior în mediul online pentru umilirea familiei rivale și pentru demonstrarea autorității grupării.

Conflictul a escaladat pe 17 mai, când nouă inculpați din ambele grupări au fost implicați într-o confruntare violentă în Sectorul 5 din București. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov, macete, bâte, cozi de lemn și bare alungite.

În timpul confruntării au fost adresate injurii, jigniri și amenințări și au fost trase zece focuri de armă. Tot atunci au fost incendiate porțiuni din stradă, iar două autoturisme parcate au fost avariate.

Scandalul a dus la tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice.

Un alt episod violent a avut loc pe 9 iunie. Doi inculpați din gruparea Toboșarii ar fi agresat un membru al grupării Ștoacă pe o stradă din Sectorul 5.

Bărbatul ar fi fost tăiat cu o macetă în zona abdominală și împușcat în spate cu mai multe proiectile de cauciuc provenite de la un pistol neletal supus autorizării.

Acesta a suferit leziuni traumatice importante, pentru care a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Și în acest caz, procurorii au stabilit că ordinea și liniștea publică au fost grav tulburate.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au documentat și o faptă distinctă, fără legătură directă cu conflictul dintre cele două grupări.

Un alt inculpat din gruparea Ștoacă ar fi amenințat, în cursul lunii aprilie, o persoană cu acte de violență și cu moartea, pentru a o determina să restituie o sumă de bani despre care susținea că îi era datorată.

Cercetările au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost trimise spre soluționare Judecătoriei Sectorului 5 București.