Ungaria mai are de îndeplinit integral o singură condiție pentru obținerea tuturor fondurilor europene alocate prin PNRR. Aceasta privește evaluarea eficienței regulilor fiscale, iar autoritățile de la Budapesta au la dispoziție încă două luni pentru finalizarea procedurii.

Comisia Europeană a aprobat parțial vineri, 20 noiembrie, cererea Ungariei pentru accesarea celor 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri blocate în perioada guvernării Viktor Orban. Executivul european a constatat că noul guvern condus de Peter Magyar a îndeplinit 126 dintre cele 127 de măsuri convenite cu Bruxelles-ul, deschizând calea pentru plata aproape integrală a sumei.

Potrivit agenției EFE, Comisia Europeană a apreciat că reformele realizate de noul Executiv ungar îndeplinesc aproape toate cerințele stabilite pentru deblocarea finanțării.

În perioada în care Viktor Orban conducea guvernul de la Budapesta, relațiile cu Comisia Europeană au fost marcate de dispute privind respectarea statului de drept, funcționarea sistemului judiciar și utilizarea fondurilor publice. Printre problemele semnalate de Bruxelles s-au numărat regulile privind achizițiile publice, independența justiției și raportul dintre hotărârile instanțelor ungare și cele ale instituțiilor judiciare europene.

Alte divergențe au vizat politicile privind migrația, drepturile comunității LGBT și legislația referitoare la finanțarea din străinătate a organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor de presă. Refuzul fostului premier de a susține Ucraina în războiul cu Rusia a reprezentat un alt motiv de conflict cu instituțiile europene.

În decembrie 2022, Comisia Europeană a activat mecanismul de condiționalitate privind statul de drept, care permite suspendarea unor fonduri europene atunci când sunt identificate încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. În acest context, accesul Ungariei la finanțarea prin PNRR a rămas condiționat de implementarea reformelor solicitate de Bruxelles.

Situația politică din Ungaria s-a schimbat după alegerile din aprilie 2026, când Viktor Orban a pierdut puterea în fața fostului său aliat, devenit adversar politic, Peter Magyar.

Noul premier a stabilit drept prioritate deblocarea fondurilor europene și a susținut măsuri pentru tragerea la răspundere a persoanelor suspectate de corupție din perioada fostei guvernări. Potrivit informațiilor prezentate de EFE, fratele mai mic al lui Viktor Orban și doi foști miniștri se află în arest, fiind acuzați de fapte de corupție.

În paralel, guvernul de la Budapesta a accelerat adoptarea măsurilor cerute de Comisia Europeană pentru accesarea finanțării prin mecanismul de redresare post-pandemie.

Cererea de plată a fost depusă pe 30 septembrie, ultima zi în care statele membre puteau prezenta documentele privind îndeplinirea obiectivelor necesare obținerii fondurilor. Spre deosebire de celelalte state membre, care au avut finanțarea împărțită în mai multe cereri de plată, Ungaria a depus o singură solicitare pentru întreaga sumă alocată, ca urmare a blocajelor anterioare.

Evaluarea prezentată vineri de Executivul european arată că autoritățile ungare au îndeplinit satisfăcător aproape toate obiectivele incluse în planul de reforme. Printre măsurile acceptate de Bruxelles se numără aderarea Ungariei la Parchetul European (EPPO), introducerea unor reguli pentru creșterea transparenței în achizițiile publice și reformele destinate consolidării independenței justiției. Din totalul de 127 de măsuri analizate, 126 au fost considerate îndeplinite, iar una a primit o evaluare parțial favorabilă.

Aceasta din urmă privește prezentarea unui raport privind eficacitatea regulilor fiscale din Ungaria.

Guvernul ungar mai are două luni pentru finalizarea acestei obligații. În cazul în care Comisia Europeană va considera că măsura nu a fost îndeplinită integral, ar putea reține partea din fonduri corespunzătoare obiectivului respectiv.

Evaluarea favorabilă permite continuarea procedurilor pentru eliberarea banilor, însă nu reprezintă confirmarea că întreaga sumă a fost deja virată Ungariei.