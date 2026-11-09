Viktor Orbán a lansat acuzații la adresa guvernului condus de Péter Magyar, după ce fratele său mai mic, Áron Orbán, a fost reținut într-un dosar de trafic de persoane. Fostul premier maghiar susține că ancheta ar avea motivații politice și că scopul acesteia ar fi îndepărtarea sa din viața publică.

Poliția din Ungaria l-a reținut pe Áron Orbán luni, 9 noiembrie, în urma unei anchete care vizează suspiciuni de trafic de persoane. Informația a fost făcută publică de premierul Péter Magyar, care a menționat că operațiunile autorităților au loc în mai multe zone din Budapesta și din județul Pest.

Fostul lider de la Budapesta a criticat ancheta și a acuzat actuala conducere a țării că încearcă să mute atenția publică de la un subiect controversat: publicarea unor dosare ale poliției secrete din perioada comunistă.

„Scopul acestui joc murdar este eliminarea adversarului politic și instaurarea unui sistem cu un singur partid. Eu sunt ținta; fratele meu este considerat un pion”, a scris Viktor Orbán luni pe Facebook.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a susținut că guvernul ar trebui să ofere explicații despre modul în care au fost gestionate arhivele poliției secrete, însă ar folosi ancheta care îl vizează pe fratele său pentru a evita acest subiect.

„Astăzi, guvernul ar trebui să dea socoteală în fața Comitetului de Securitate Națională pentru modul în care a gestionat arhivele poliției secrete din perioada comunistă. Cu toate acestea, în loc să se supună unei anchete amănunțite, recurge la persecuția politică pentru a distrage atenția. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este asumarea responsabilității. Este o vânătoare de vrăjitoare politică”, a mai scris el pe X.

Poliția maghiară a confirmat luni că desfășoară operațiuni în mai multe locații din capitală și din județul Pest, într-un dosar care vizează traficul de persoane. Autoritățile au anunțat că au loc rețineri și percheziții la domiciliile unor suspecți.

Deși comunicatul poliției nu a menționat numele fratelui fostului premier, Péter Magyar a făcut referire la informațiile apărute în presa maghiară despre reținerea lui Áron Orbán.

„Conform relatărilor presei, fratele lui Viktor Orbán, Áron Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. NVVH [Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor din Ungaria] și Oficiul Național de Investigații continuă ancheta”, a declarat prim-ministrul.

Áron Orbán este proprietarul companiei de arme de foc Multi Shot. Potrivit informațiilor apărute în presa din Ungaria, acesta ar fi vizat și de o anchetă separată, deschisă în luna septembrie, care privește presupuse fapte de corupție.

Presa maghiară a relatat anterior despre acuzații potrivit cărora Áron Orbán și persoane din anturajul său ar fi sustras bani, ar fi folosit relații politice și ar fi recurs la falsificarea unor documente pentru a facilita obținerea vizelor maghiare de către cetățeni străini.

În dosarul de trafic de persoane, poliția a reținut mai multe persoane și continuă cercetările în Budapesta și în localitățile din județul Pest.