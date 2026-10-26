Viktor Orban ar putea ajunge la conducerea ONU

Administrația președintelui Donald Trump l-ar fi încurajat pe fostul premier ungar Viktor Orban să candideze pentru funcția de secretar general al ONU, potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal. Discuțiile au loc înaintea încheierii mandatului lui Antonio Guterres, la 31 decembrie 2026, într-un moment în care marile puteri nu au ajuns la un acord asupra succesorului acestuia.

Statele Unite analizează posibilitatea susținerii lui Viktor Orban pentru conducerea Organizației Națiunilor Unite, după ce fostul premier al Ungariei a pierdut puterea în urma alegerilor parlamentare din aprilie. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), numele lui Orban a fost adus în discuție în mod repetat de oficiali americani, care îl consideră un posibil candidat pentru înlocuirea actualului secretar general, Antonio Guterres.

Un reprezentant al Departamentului de Stat american l-a descris pe fostul lider ungar drept ”candidatul conservator ideal în linia mişcării MAGA”.

Același oficial a susținut că Orban ar avea experiența necesară pentru a conduce o organizație internațională într-un context politic dificil și că nu s-ar lăsa intimidat de structurile instituției.

Conform informațiilor publicate de WSJ, mai mulți reprezentanți ai administrației americane ar fi discutat cu Viktor Orban despre posibilitatea înscrierii sale în cursa pentru conducerea ONU. Fostul premier ungar s-ar fi arătat interesat de propunere, însă ar fi exprimat și anumite rezerve.

Până în prezent, Orban nu a făcut declarații publice despre o eventuală candidatură și nu a anunțat că intenționează să intre oficial în competiție. Donald Trump l-a susținut pe Viktor Orban și în alegerile legislative organizate în Ungaria în aprilie 2026.

Scrutinul s-a încheiat însă cu înfrângerea fostului premier, după 16 ani în care acesta s-a aflat la conducerea țării. Victoria i-a revenit conservatorului Péter Magyar, care și-a asumat obiectivul de a desființa ”cărămidă cu cărămidă” sistemul politic construit de predecesorul său.

Dacă fostul premier ungar va decide să candideze pentru funcția de secretar general al ONU, Donald Trump ar putea să îi ofere din nou sprijin politic. Potrivit unei alte surse citate de WSJ, un asemenea anunț nu ar urma însă să fie făcut înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

Scrutinul este programat pentru 3 noiembrie și are o importanță majoră pentru administrația Trump. În urma votului, republicanii riscă să piardă majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Susținerea fostului premier ungar pentru conducerea ONU ar putea deveni astfel un subiect abordat după încheierea alegerilor din Statele Unite.

O eventuală candidatură a lui Viktor Orban ar putea beneficia și de sprijinul altor două state cu drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU. Potrivit informațiilor relatate de publicația americană, Rusia și China ar putea susține propunerea administrației Trump.

În cazul Moscovei, această posibilitate este pusă în legătură cu pozițiile adoptate de fostul premier ungar în timpul mandatului său.

Orban s-a opus în repetate rânduri unor inițiative comune ale Uniunii Europene privind sprijinirea Ucrainei după invazia rusă. Un oficial al Departamentului de Stat american a estimat că fostul lider ungar ar putea obține opt voturi în Consiliul de Securitate, existând inclusiv posibilitatea de a ajunge la zece.

Consiliul este format din 15 membri, însă obținerea unui număr suficient de voturi nu ar garanta numirea lui Orban.

Principalul obstacol pentru o eventuală candidatură a fostului premier ungar ar putea veni din partea Franței și a Regatului Unit.

Ambele state sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate și dispun de drept de veto.

Astfel, chiar dacă Viktor Orban ar obține sprijinul Statelor Unite, Rusiei și Chinei, opoziția uneia dintre celelalte două puteri permanente ar putea împiedica recomandarea sa pentru funcția de secretar general. Dificultățile procesului de selecție au fost evidențiate și de cel mai recent scrutin informal menționat în relatare, desfășurat în Consiliul de Securitate.

Niciunul dintre cei șapte candidați evaluați atunci nu a reușit să evite voturile negative din partea membrilor permanenți.

În urma scrutinului informal, Rebeca Grynspan, reprezentanta statului Costa Rica, s-a situat pe prima poziție. În vârstă de 70 de ani, aceasta a condus Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Pe următoarea poziție s-a clasat Carolyn Rodrigues-Birkett, în vârstă de 53 de ani, fost ministru de Externe al Guyanei. Printre candidații importanți se află și argentinianul Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Regulile procesului de selecție permit depunerea unor noi candidaturi și pe parcursul procedurii. De această dată, statele din America Latină revendică funcția de secretar general, în baza principiului rotației geografice, care nu a fost însă respectat în toate situațiile.

În paralel, mai multe țări susțin desemnarea unei femei la conducerea organizației, pentru prima dată în istoria ONU.

Mandatul lui Antonio Guterres se încheie la 31 decembrie 2026, după două perioade consecutive în fruntea Organizației Națiunilor Unite. Succesorul său va prelua conducerea instituției într-un moment în care cooperarea internațională se confruntă cu dificultăți majore.

ONU trebuie să gestioneze consecințele mai multor conflicte internaționale, în timp ce organizația se confruntă și cu probleme financiare.

În același timp, principiile multilateralismului sunt contestate inclusiv de state care au susținut anterior funcționarea instituției. În acest context, alegerea viitorului secretar general rămâne dependentă de negocierile dintre marile puteri și de obținerea unui acord în Consiliul de Securitate.