Scandalul politic din Ungaria capătă o amploare neașteptată, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Aron Orban, fratele fostului premier naționalist Viktor Orban, ar fi fost plasat în arest preventiv. Potrivit relatărilor din presă, preluate și distribuite pe rețelele de socializare de către premierul ungar Peter Magyar, suspiciunile care planează asupra acestuia vizează un presupus trafic de persoane, notează AFP.

Informația a fost făcută publică inițial pe platformele social media de șeful Guvernului de la Budapesta. Potrivit unor informaţii de presă, fratele lui Viktor Orban, Aron Orban, a fost plasat în arest preventiv cu privire la suspiciuni de trafic de fiinţe umane

Materialul jurnalistic distribuit de Peter Magyar provine din portalul Kontroll, o publicație de știri controlată de fratele acestuia.

Autoritățile de la Budapesta au confirmat parțial desfășurarea unor ample acțiuni în forță. Într-un comunicat oficial transmis luni dimineața, Poliția ungară a precizat că mai multe persoane au fost reținute atât în capitală, cât și în alte două localități din regiunea învecinată Pesta. Intervențiile au loc în contextul a două anchete penale distincte aflate în derulare.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că va furniza detalii suplimentare și oficiale cu privire la natura exactă a infracțiunilor investigate în cursul serii de luni.

Acest nou episod vine pe fondul unei scene politice profund fragmentate și dominate de tensiuni majore. Peter Magyar, un politician conservator proeuropean, a preluat conducerea Executivului în luna mai a acestui an. El a ajuns la putere având ca principală miză politică promisiunea fermă de a destructura actualul sistem administrativ și de a combate corupția sistemică despre care susține că a afectat grav Ungaria în perioada regimului iliberal precedent.

Presiunea asupra apropiaților fostului regim este în creștere. În prezent, trei foști miniștri din cabinetele conduse de Viktor Orban se află în detenție. Printre aceștia se numără și Gyorgy Matolcsy, cel care a condus timp de 12 ani Banca Centrală a Ungariei și care a fost considerat ani la rând de Viktor Orban drept mâna sa dreaptă.