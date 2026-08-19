Dezvăluiri despre moartea Prințesei Diana, publicate de fratele ei

La aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana, fratele acesteia, Charles Spencer, pregătește o carte dedicată vieții celei supranumite „prințesa inimilor”, potrivit Daily Mail.

Volumul, intitulat „Diana, sora mea”, va fi publicat începând cu 22 septembrie în mai multe țări, inclusiv în Franța, unde va apărea la editura Flammarion.

Contele Spencer spune că și-a propus să ofere o perspectivă personală asupra surorii sale și să prezinte publicului o imagine a Dianei dincolo de cea construită de-a lungul anilor de presa internațională.

„Diana, sora mea” urmărește relația dintre cei doi frați și anii pe care i-au petrecut împreună, dar abordează și perioada de după moartea prințesei, inclusiv zilele extrem de dificile care au precedat funeraliile acesteia.

Charles Spencer intenționează ca volumul să fie lansat simultan pe mai multe piețe. În Marea Britanie, cartea va fi publicată de Penguin Michael Joseph, iar în Statele Unite de Penguin Press. Lucrarea va fi tradusă în 12 limbi, printre care spaniolă, germană și italiană, ceea ce îi va permite o distribuție internațională în aceeași zi.

Fratele Dianei spune că dorește să vorbească despre ea într-o manieră pozitivă și să păstreze vie imaginea femeii pe care a cunoscut-o personal. Charles Spencer a avut un rol important la funeraliile prințesei, rostind celebrul elogiu funerar în cadrul ceremoniei desfășurate la Westminster Abbey, la Londra.

El speră ca volumul să fie apreciat atât de cei care își amintesc de Diana, cât și de generațiile mai tinere, care nu au avut ocazia să o cunoască. În viziunea sa, prințesa a fost o persoană carismatică, generoasă și curajoasă, dar care s-a confruntat în același timp cu o profundă lipsă de încredere în propriile forțe.

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, este autorul mai multor cărți și a avut inclusiv o carieră în jurnalism și politică, fiind membru al Camerei Lorzilor.

Diana Spencer s-a căsătorit în 1981 cu Charles, actualul rege al Marii Britanii, iar cuplul a avut doi fii, William și Harry. După separarea oficială din 1992, prințesa a rămas una dintre cele mai cunoscute și urmărite figuri publice din lume.

Diana a murit pe 31 august 1997, la Paris, în urma unui accident rutier. Avea 36 de ani. În mașină se afla și partenerul său de atunci, Dodi Al-Fayed, care și-a pierdut, de asemenea, viața.

La aproape 30 de ani de la tragedie, interesul pentru viața și moștenirea prințesei rămâne puternic. Potrivit presei britanice, prințul Harry, Meghan și cei doi copii ai lor au vizitat în această vară locul în care este înmormântată Diana, în timpul primei lor deplasări în Regatul Unit după mai mulți ani.