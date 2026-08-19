Monden

Dezvăluiri despre moartea Prințesei Diana, publicate de fratele ei

Comentează știrea
Dezvăluiri despre moartea Prințesei Diana, publicate de fratele eiStatuie ceară Prințesa Diana / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

La aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana, fratele acesteia, Charles Spencer, pregătește o carte dedicată vieții celei supranumite „prințesa inimilor”, potrivit Daily Mail.

Când apare „Diana, sora mea”

Volumul, intitulat „Diana, sora mea”, va fi publicat începând cu 22 septembrie în mai multe țări, inclusiv în Franța, unde va apărea la editura Flammarion.

Contele Spencer spune că și-a propus să ofere o perspectivă personală asupra surorii sale și să prezinte publicului o imagine a Dianei dincolo de cea construită de-a lungul anilor de presa internațională.

„Diana, sora mea” urmărește relația dintre cei doi frați și anii pe care i-au petrecut împreună, dar abordează și perioada de după moartea prințesei, inclusiv zilele extrem de dificile care au precedat funeraliile acesteia.

Cartea lui Charles Spencer, publicată în 13 limbi

Charles Spencer intenționează ca volumul să fie lansat simultan pe mai multe piețe. În Marea Britanie, cartea va fi publicată de Penguin Michael Joseph, iar în Statele Unite de Penguin Press. Lucrarea va fi tradusă în 12 limbi, printre care spaniolă, germană și italiană, ceea ce îi va permite o distribuție internațională în aceeași zi.

Fratele Dianei spune că dorește să vorbească despre ea într-o manieră pozitivă și să păstreze vie imaginea femeii pe care a cunoscut-o personal. Charles Spencer a avut un rol important la funeraliile prințesei, rostind celebrul elogiu funerar în cadrul ceremoniei desfășurate la Westminster Abbey, la Londra.

Charles Spencer

Charles Spencer / foto: wikipedia

El speră ca volumul să fie apreciat atât de cei care își amintesc de Diana, cât și de generațiile mai tinere, care nu au avut ocazia să o cunoască. În viziunea sa, prințesa a fost o persoană carismatică, generoasă și curajoasă, dar care s-a confruntat în același timp cu o profundă lipsă de încredere în propriile forțe.

Fratele Prințesei Diana, jurnalist și politician

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, este autorul mai multor cărți și a avut inclusiv o carieră în jurnalism și politică, fiind membru al Camerei Lorzilor.

Diana Spencer s-a căsătorit în 1981 cu Charles, actualul rege al Marii Britanii, iar cuplul a avut doi fii, William și Harry. După separarea oficială din 1992, prințesa a rămas una dintre cele mai cunoscute și urmărite figuri publice din lume.

Diana a murit pe 31 august 1997, la Paris, în urma unui accident rutier. Avea 36 de ani. În mașină se afla și partenerul său de atunci, Dodi Al-Fayed, care și-a pierdut, de asemenea, viața.

La aproape 30 de ani de la tragedie, interesul pentru viața și moștenirea prințesei rămâne puternic. Potrivit presei britanice, prințul Harry, Meghan și cei doi copii ai lor au vizitat în această vară locul în care este înmormântată Diana, în timpul primei lor deplasări în Regatul Unit după mai mulți ani.

Stiri calde

11:03 - ANM înăsprește alerta de caniculă. Vor fi 40 de grade, iar Capitala intră sub Cod galben
10:53 - Ucraina transformă inteligența artificială într-un instrument militar. Peste 200 de companii lucrează la drone cu AI
10:41 - Ce conserve merită să pui, dacă nu ai grădină. Economiile sunt semnificative
10:33 - SUA extind sancțiunile împotriva Cubei. Noi măsuri vizează companii de stat și liderii ICAP
10:25 - Turneele de Grand Slam înființează un consiliu al jucătorilor. Banii din tenis, problemă delicată
10:18 - Scandalul energiei continuă la vârful Guvernului. Bogdan Ivan spune că fabricile sunt din nou avertizate
10:11 - AIDMM solicită suplimentarea bugetului Rabla 2026 pentru motociclete cu încă 45 milioane lei
10:03 - Coreea de Nord lansează din nou rachete balistice. Testele au loc la o zi după mesajul transmis de Trump

HAI România!

Lipsa memoriei și monștrii ei dragi. Anii distrugerii în fotografii cu ambasadori

Lipsa memoriei și monștrii ei dragi. Anii distrugerii în fotografii cu ambasadori

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Proiecte speciale