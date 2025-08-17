International Moștenirea întunecată a fostului „socru” al Prințesei Diana. Noi dezvăluiri despre Al Fayed







Mohamed Al Fayed, fostul „socru” al Prințesei Diana și proprietar al magazinului Harrods, a fost acuzat de abuzuri sexuale asupra a peste 400 de femei, inclusiv violuri, agresiuni și trafic de persoane, comise între 1985 și 2010 în locații precum Harrods, Fulham FC, Ritz Paris și proprietăți din Londra, Paris și Abu Dhabi.

Victimele susțin că erau supuse unor examene medicale invazive și amenințări pentru a păstra tăcerea. Ca urmare, Harrods a lansat un program de compensare pentru peste 250 de victime și a prezentat scuze publice, în timp ce poliția britanică investighează posibili complici ai lui Al Fayed

În septembrie 2024, un documentar BBC a adus în atenția publicului acuzații grave împotriva lui Mohamed Al Fayed, fostul proprietar al magazinului de lux Harrods și tatăl lui Dodi Fayed, iubitul fostei soții a actualului rege Charles. Potrivit investigației, mai mult de 20 de femei care au lucrat la Harrods au declarat că au fost victime ale abuzurilor sale sexuale, inclusiv cinci femei care l-au acuzat de viol.

Alte surse indică faptul că numărul total al victimelor ar putea depăși 400, incluzând și angajați ai Fulham FC, Ritz Paris și diverse locații din Londra, Paris, St. Tropez și Abu Dhabi.

Al Fayed a fost acuzat că a abuzat de puterea sa pentru a exploata tinere angajate, unele dintre ele fiind supuse examenelor ginecologice și testelor pentru boli cu transmitere sexuală înainte de a fi selectate pentru a petrece weekenduri cu el în diverse locații.

Aceste practici au fost descrise ca fiind parte a unei culturi organizaționale toxice, în care victimele erau intimidate și, în unele cazuri, forțate să semneze acorduri de confidențialitate sau să accepte plăți pentru a păstra tăcerea.

În urma acuzațiilor, Harrods a emis un comunicat în care și-a exprimat groaza și a cerut scuze pentru eșecurile sale în protejarea angajaților. De asemenea, compania a început să soluționeze legal cererile de despăgubire ale victimelor, deși procesul a fost criticat de avocații acestora pentru lipsa de transparență și imparțialitate.

Autoritățile britanice au deschis o anchetă pentru a identifica posibilele persoane care l-ar fi ajutat sau încurajat pe Al Fayed în comiterea acestor abuzuri. Metropolitan Police a recunoscut că a gestionat defectuos plângerile anterioare și a solicitat o revizuire a modului în care au fost tratate aceste cazuri.

Aceste acuzații au avut un impact semnificativ asupra imaginii postume a lui Mohamed Al Fayed, care, deși a fost o figură proeminentă în lumea afacerilor, este acum asociat cu un scandal de amploare privind abuzurile sexuale. Moștenirea sa este acum marcată de întrebări despre complicitate, acoperire și lipsa de responsabilitate în fața victimelor sale.

Relația dintre Mohamed Al Fayed și Prințesa Diana a fost întotdeauna una atent monitorizată și comentată de presa internațională, mai ales după moartea tragică a fiului său, Dodi Fayed, în accidentul de la Paris din 31 august 1997. Mohamed Al Fayed a fost văzut adesea nu doar ca tatăl îndurerat, ci și ca o figură extrem de implicată, uneori controversată, în viața Dianei și a fiului său.

Al Fayed a susținut că relația dintre Dodi și Diana era autentică și că cei doi erau logodiți, deși surse din anturajul Dianei sugerează că lucrurile erau mai complexe.

Se pare că Al Fayed vedea în această relație și o oportunitate de apropiere de familia regală britanică, dar și un mod de a proteja memoria fiului său.

În interviuri acordate după tragedie, Al Fayed a afirmat cu tărie că accidentul de la Pont de l’Alma nu a fost un simplu accident, ci rezultatul unui complot – acuzații care au stârnit controverse la nivel mondial.

Mărturii din anturajul Dianei indică faptul că Prințesa se simțea uneori presată de implicarea intensă a lui Al Fayed și de atenția excesivă a mass-media orchestrată de acesta.

În același timp, Al Fayed a fost extrem de generos și protector cu Diana, oferindu-i luxul și siguranța pe care le-a considerat necesare, inclusiv în timpul vacanțelor private și al ieșirilor publice.

Din punct de vedere simbolic, relația lui Al Fayed cu Diana și Dodi a marcat imaginea sa publică: pe de o parte, tatăl îndurerat care își apără fiul și dragostea acestuia, pe de altă parte, omul de afaceri implicat în conspirații și în tensiuni mediatice internaționale.

Această combinație a contribuit la consolidarea imaginii sale controversate și la percepția că Al Fayed nu s-a limitat la afaceri și bani, ci a fost implicat activ în viața personală și publică a celor din jurul său.

Mai mult, Al Fayed a folosit aceste legături pentru a atrage atenția asupra propriilor proiecte și pentru a influența opinia publică. De exemplu, în diverse interviuri și apariții publice, el a legat tragedia Dodi-Diana de criticile aduse instituției regale, afirmând că adevărul nu a fost niciodată spus și că există forțe care au vrut să împiedice fericirea lor.

Aceste declarații au fost intens mediatizate și au alimentat teoriile conspirației, contribuind la mitizarea sa ca o figură care combină puterea financiară cu influența socială și politică.

În concluzie, legătura lui Mohamed Al Fayed cu Prințesa Diana a fost mult mai mult decât o simplă prietenie sau o relație între două persoane publice. Ea a fost un punct de întâlnire între tragedie, putere și controverse mediatice, care continuă să influențeze percepția asupra moștenirii sale și a personalității sale complexe.

Mohamed Al Fayed și-a construit un imperiu de afaceri impresionant, care a traversat granițele și industriile, de la retail de lux până la sport și ospitalitate. Cel mai cunoscut simbol al succesului său rămâne Harrods, magazinul emblematic din Londra, pe care l-a achiziționat în 1985.

Sub conducerea sa, Harrods a devenit nu doar un reper al luxului internațional, ci și o platformă pentru a extinde influența sa economică și socială. Al Fayed a introdus strategii inovatoare de marketing și a transformat experiența clienților, atrăgând elitele și celebritățile globale, consolidând astfel reputația magazinului.

Pe lângă retail, Al Fayed și-a diversificat portofoliul prin achiziționarea clubului de fotbal Fulham FC în 1997. Investițiile sale în club au vizat nu doar performanța sportivă, ci și infrastructura și imaginea internațională a echipei. Sub conducerea sa, Fulham a cunoscut o ascensiune rapidă în ligile engleze, atrăgând jucători de renume și sponsorizări importante.

Imperiul său a inclus, de asemenea, hoteluri de lux, restaurante și proprietăți internaționale, consolidând statutul lui Al Fayed ca unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Europa. Totuși, succesul său economic a fost adesea umbrit de controverse, inclusiv acuzațiile grave de abuzuri și scandalurile mediatice care au urmărit fiecare mișcare a sa.

Acest portofoliu vast ilustrează ambiția sa nelimitată și capacitatea de a transforma oportunitățile în monopoluri profitabile, dar și fragilitatea imaginii publice în fața scandalurilor.

Moștenirea lui Mohamed Al Fayed este una complexă. Pe de o parte, a fost un om de afaceri de succes, care a reușit să construiască un imperiu din nimic.

Pe de altă parte, acuzațiile de abuzuri sexuale și comportamentul său controversat față de angajați și față de familia regală britanică au umbrit realizările sale.

Moartea sa în 2023 a încheiat o eră, dar întrebările despre comportamentul său și despre relațiile sale cu cei din jur rămân nerezolvate.