International Cum s-au descoperit abuzurile socrului Prințesei Diana, Mohamed Al Fayed







Plin de bani și legături la nivel înalt la Londra, încercând să-și creeze conexiuni cu Familia Regală britanică prin fiul său Dodi, amantul fostei soții a actualului Rege Charles al III-lea, Diana, Mohamed Al Fayed a ajuns să fie demascat, din păcate post mortem, din cauza unui banal CV.

Cum au fost dezvăluite abuzurile lui Mohamed Al Fayed

Bărbatul care l-a vânat timp de șase ani pe magnatul-prădător sexual este soțul uneia dintre nenumăratele femei abuzate de „socrul” Prințesei Diana.

Keaton Stone a povestit, pentru BBC, cum a început vânătoarea în urma căreia, după ce a vorbit ani de zile cu femei din întreaga lume, a strâns un dosar de dovezi pe care l-a dat televiziunii britanice de stat în 2023. Dosarul lui Stone a ajutat la realizarea documentarului „Al Fayed: Predator at Harrods” (Al Fayed: Prădătorul de la Harrods).

Soția lui Keaton Stone, Sophia fusese asistenta personală a omului de afaceri după ce s-a angajat la Harrods la vârsta 19 ani. Actuala doamnă Stone i-a dezvăluit soțului ei, în 2018, că a fost hărțuită, agresată sexual și aproape violată de Mohamed Al Fayed.

Un CV cu probleme

Discuția a început când bărbatul a vrut să o ajute să-și rescrie CV-ul. Când a văzut că soția sa a lucrat pentru Al Fayed, Keaton Stone a pus acest job în partea de sus a CV-ului. Dar femeia i-a spus atunci adevărul despre „socrul” Prințesei Diana.

„Harrods, pentru mine, era un magazin uimitor și prestigios, așa că am pus acest job în capul listei”, a povestit Keaton Stone. „Când i-am prezentat noua formă a CV-ului m-am gândit că va de acord cu asta, dar reacția e nu a fost cea la care mă așteptam”, a adăugat el.

„Ea s-a prăbușit plângând, tremurând, și spunând «de ce ai scris numele lui acolo, dă-l jos, dă-l jos»”, mai povestește bărbatul. „Atunci am știut că ceva nu e în regulă aici”, a adăugat el.

Sophia Stone i-a povestit apoi soțului ei toate abuzurile la care Mohamed Al Fayed a supus-o, iar Keaton a hotărât că lucrurile trebuie spuse public. Așa a început „vânătoarea” de victime ale magnatului de origine egipteană.

Abuzurile lui Al Fayed, povestite la ani după evenimente

„A fost foarte greu pentru ea să-mi povestească. Încă consideră episodul traumatizant”. Dar, cu greu, i-a spus logodnicului ei cum Mohamed Al Fayed a încercat să o violeze de mai multe ori în timp ce ea lucra pentru firmă Harrods, între 1988 și 1991, iar într-o ocazie aproape a reușint.

Sophia Stone a fost supusă la „hărțuire și agresiune sexuală constantă” atât la birou, cât și oriunde mergea ea cu el, inclusiv în elicoptere și avioane private.

Keaton Stone a adăugat: „Vreau să subliniez: de ce nu au plecat acești oameni? Nu au putut, n-au putut să plece, au fost amenințați, au fost reduși la tăcere, au fost îngroziți. De aceea Sophia nu a putut să plece”.

Iar când, până la urmă, a plecat de la Harrods, „nu a fost o «evadare» binevenită, pentru că ceea ce s-a întâmplat a traumatizat-o până în ziua de azi”, a mai povestit Keaton Stone.

El a adăugat că acțiunile lui Mohamed Al Fayed împotriva numeroaselor femei care i-au împărtășit experiențele de la Harrods au fost „dincolo de dispreț și depravare”.

Mohamed Al Fayed. Sursa foto Youtube

Angajatele se temeau să vorbească despre Al Fayed

Cuplul s-a mutat ulterior din Londra și s-a stabilit în micul oraș Lichfield, în Staffordshire. Acolo, mai întâi într-o cameră liberă, apoi într-un birou din grădină, Keaton Stone a început să strângă dovezi. El spune că soția lui a îngropat ceea ce i s-a întâmplat de mult timp și că ceea ce prezintă acum sunt cazurile multor supraviețuitoare din întreaga lume.

„Majoritatea dintre ele au pus trauma într-o cutie și au îngropat-o”, mai spune el.

Când le-a contactat pe fostele angajate ale lui Mohamed Al Fayed, ele i-au răspuns că așteptau de mult timp să se destăinuie. „Nu vă pot spune de câte ori am auzit replici de genul «nu ai idee cât timp am așteptat acest e-mail sau acest text. Am așteptat 25 de ani să mă întrebe cineva despre asta»”.

„Informații despre abuzurile lui Mohamed Al Fayed au ieșit la iveală și înainte, dar nu au fost făcute niciodată publice”, mai spune Stone.

Dezvăluiri venite prea târziu

Echipa care a realizat documentarul a fost „inundată” de mărturii ale femeilor abuzate de fostul socru al Prințesei Diana. Keaton Stone crede că acum sunt peste 100 de femei care au făcut dezvăluiri. Dar monstrul Al Fayed a murit în august 2023.

„Știa că se întâmplă ceva, era conștient că îi este cercetat trecutul”, mai spune Keaton Stone. „Dorința mea copleșitoare a fost de a-l demasca și de a-i cere socoteală cât era în viață. Nu ne doream o altă situație Jimmy Savile (un DJ și prezentator TV de la BBC, agresor sexual în serie, demascat abia după moarte - n.red.). Îl doream la închisoare”, adaugă bărbatul.

„Din păcate, a murit, dar este încă de o importanță covârșitoare pentru supraviețuitori faptul că lumea știe adevărul despre el”, mai spune Keaton Stone, adăugând că speră că dezvăluirile vor ajuta ca cei care au facilitat abuzurile lui Al Fayed să fie trași la răspundere.

Harrods susține că lucrurile s-au schimbat după moartea lui Mohamed Al Fayed

Într-o declarație dată luna trecută, compania Harrods a recunoscut că, în perioada în care Mohamed Al Fayed era proprietarul firmei, „a eșuat în legătură cu protejarea angajaților care i-au fost victime și pentru aceasta cerem scuze sincere”. Compania vrea să convingă lumea că „Harrods de astăzi este o organizație foarte diferită”.

„Sophia este obosită, a trebuit să trăiască cu asta în fiecare zi timp de șase ani”, a mai spus Stone. „Ea este încă profund traumatizată și vrea doar ca totul să se termine. Vrea să o lase în urmă, dar este neclintită și atât de fermă în convingerea că acest lucru ar trebui să fie expus. Trebuie să fie, pentru binele public și pentru toți ceilalți supraviețuitori – trebuie să continue să fie investigat și expus ce a făcut Mohamed Al Fayed”, a încheiat bărbatul care l-a demascat de magnatul prădător.