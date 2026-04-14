Reacțiile familiei regale după moartea Dianei revin în atenție. O afirmație atribuită prințesei Margaret stârnește oroare

Prințesa Diana / sursa foto: captură video
Moartea Prințesei Diana, produsă în august 1997, a reprezentat unul dintre cele mai șocante momente pentru opinia publică internațională, generând un val fără precedent de reacții emoționale, potrivit Daily Express.

La aproape trei decenii de la tragedie, noi detalii despre reacțiile din interiorul familiei regale britanice ies la iveală, oferind o perspectivă asupra discuțiilor purtate în spatele ușilor închise.

Informațiile provin dintr-un volum semnat de istoricul regal Hugo Vickers, care prezintă aspecte mai puțin cunoscute despre perioada imediat următoare decesului.

Contextul morții Prințesei Diana

În dimineața zilei de 31 august 1997, Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Potrivit relatărilor vremii, vehiculul în care se afla era urmărit de paparazzi în momentul impactului.

Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
Trump: S-ar putea întâmpla ceva la Islamabad, în următoarele două zile. Posibilă reluare a discuțiilor cu Iranul
Trump: S-ar putea întâmpla ceva la Islamabad, în următoarele două zile. Posibilă reluare a discuțiilor cu Iranul

Decesul a provocat reacții imediate în Marea Britanie și în întreaga lume. Mii de oameni s-au adunat în fața reședințelor regale, inclusiv la Palatul Kensington, unde au fost depuse flori și mesaje de condoleanțe.

În acele zile, familia regală, inclusiv Regina Elisabeta a II-a, se afla la Balmoral, alături de Prințul William și Prințul Harry.

Decizia de a rămâne în Scoția a fost justificată ca o măsură de protecție pentru cei doi prinți, însă a generat critici în spațiul public, unde s-a cerut revenirea reginei la Londra.

Declarația atribuită prințesei Margaret

În acest context tensionat, istoricul Hugo Vickers susține că Prințesa Margaret ar fi făcut o remarcă succintă în legătură cu moartea Dianei.

Potrivit acestuia, reacția ar fi fost:

„Ei bine, asta rezolvă problema, atunci.”

Această afirmație, descrisă ca fiind directă, ar reflecta relațiile complicate existente între Diana și anumite persoane din cadrul familiei regale, pe fondul separării sale de Prințul Charles și al atenției constante din partea presei.

Prințesa Margaret / sursa foto: captură video

Autorul menționează, de asemenea, că ar fi existat încercări de a limita răspândirea acestei declarații, în contextul în care instituția monarhică încerca să transmită un mesaj de unitate în fața atenției publice intense.

Reacții în interiorul familiei regale dup moarte Prințesei Diana

Deși reacțiile publice au fost dominate de doliu colectiv, relatările indică faptul că în interiorul familiei regale situația a fost mai nuanțată. Potrivit aceleiași surse, Prințesa Margaret ar fi fost afectată de presiunea publică exercitată asupra surorii sale.

Aceasta ar fi exprimat îngrijorare față de modul în care Regina Elisabeta a II-a era percepută în acele zile, afirmând că nu suporta să o vadă pe „Lilibet” — apelativul familial al reginei — supusă criticilor.

Evenimentele care au urmat au inclus revenirea reginei la Londra și un discurs televizat adresat națiunii, gest considerat important în gestionarea crizei de imagine.

Moștenirea lăsată de Prințesa Diana

Funeraliile Prințesei Diana, organizate la Westminster Abbey, au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume. Ceremonia a inclus un discurs susținut de fratele său, Earl Spencer, precum și o interpretare muzicală a lui Elton John.

În anii care au urmat, imaginea publică a Dianei a continuat să fie asociată cu implicarea în cauze umanitare și cu impactul asupra modernizării percepției asupra familiei regale.

Stiri calde

00:20 - Transilvania, vânată în continuare de Ungaria
23:59 - Reacțiile familiei regale după moartea Dianei revin în atenție. O afirmație atribuită prințesei Margaret stârnește or...
23:54 - MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Programul zborurilor, afectat de greve
23:48 - Reprezentantul Rheinmetall în România a anunțat că investițiile companiei în țară vor crea locuri de muncă și vor sus...
23:42 - Vlad Gheorghe i-a cerut lui Peter Magyar să verifice modul în care au fost cheltuiți banii trimiși din bugetul Ungari...
23:35 - Un fost ciclist din Spania, reținut după ce soția sa l-a denunțat pentru hărțuire și agresiune

HAI România!

Transilvania, vânată în continuare de Ungaria
Transilvania, vânată în continuare de Ungaria
Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București

Proiecte speciale