33 de persoane au fost arestate în Italia, joi, 26 noiembrie, într-o anchetă privind un presupus plan al unei grupări asociate mafiei 'Ndragheta de a ataca Tribunalul din Locri, în Calabria, pentru a recupera cinci milioane de euro confiscate de autorități. Potrivit informațiilor relatate de agenția ANSA, operațiunea a vizat persoane suspectate de implicare în activități infracționale grave.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi pregătit un atac armat asupra instanței din Locri, iar pentru realizarea planului ar fi apelat la persoane cu experiență în jafuri asupra transporturilor de valori, recrutate din regiunea Puglia. Intervenția autorităților a împiedicat punerea în aplicare a presupusului atac.

Potrivit informațiilor prezentate de procurorul Giuseppe Borrelli, șeful Parchetului din Reggio Calabria, planul ar fi vizat recuperarea unei cantități de droguri și a aproximativ cinci milioane de euro, bani confiscați anterior de autorități. Presupusul atac asupra tribunalului a fost prezentat în cadrul conferinței de presă organizate după operațiunea Carabinierilor.

Ancheta a fost coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din Reggio Calabria și desfășurată de Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), structura specializată a Carabinierilor în combaterea criminalității organizate.

Operațiunea a dus la executarea unor măsuri de arestare împotriva a 33 de persoane, suspectate, în funcție de rolul atribuit fiecăreia, de implicare într-o rețea de trafic internațional de droguri, de deținere ilegală de arme, inclusiv arme de război, de spălare de bani și de tăinuire.

Potrivit anchetatorilor, activitățile ar fi fost desfășurate în scopul susținerii și finanțării organizației mafiote ’Ndrangheta. Investigația a vizat în principal grupări din zona Locride, însă autoritățile au identificat și presupuse legături cu alte structuri mafiote din Calabria.

Ancheta a implicat intervenții ale Carabinierilor în mai multe localități și provincii italiene, inclusiv Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo și Viterbo.

Potrivit comunicatului oficial al Carabinierilor, investigația, începută în 2022, a urmărit identificarea unei rețele implicate în importul și distribuția de droguri, precum și în alte activități ilegale asociate criminalității organizate.

Autoritățile au analizat inclusiv conversații criptate recuperate din platforma SkyECC, utilizate în cadrul investigației pentru documentarea presupuselor activități infracționale.

Presupusul plan de atac asupra Tribunalului din Locri este unul dintre elementele prezentate public în cadrul anchetei, însă acuzațiile urmează să fie verificate în procedurile judiciare.