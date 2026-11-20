Palermo pregătește restricții pentru funeraliile-spectacol ale Mafiei. Primăria introduce reguli mai stricte pentru organizarea cortegiilor funerare, după o procesiune care a blocat o parte din centrul istoric al orașului și a provocat controverse, potrivit Il Post.

Noile măsuri ar urma să limiteze deplasarea cortegiilor în zonele aglomerate și să împiedice transformarea înmormântărilor în manifestații publice de glorificare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave.

Primarul din Palermo, Roberto Lagalla, lucrează la o ordonanță care va viza toate funeraliile, nu doar ceremoniile persoanelor asociate crimei organizate. Proiectul prevede obligativitatea notificării prealabile a poliției de către firmele de pompe funebre.

Acestea vor trebui să comunice locul de plecare, traseul și ora estimată la care se încheie procesiunea. Cortegiile ar urma să fie autorizate și supravegheate de forțele de ordine.

Printre restricțiile avute în vedere se numără interzicerea accesului în anumite zone pietonale din centrul istoric și pe străzile foarte aglomerate. De asemenea, sicriul nu va mai putea fi transportat pe umeri sau în mâinile participanților, ci va trebui să rămână în vehiculul funerar.

Ordonanța este încă în pregătire, astfel că măsurile nu au intrat deocamdată în vigoare.

Inițiativa a venit după funeraliile lui Emanuele Rubino, în vârstă de 36 de ani, care a murit în urma unei boli. La 9 noiembrie, cortegiul a pornit din piața Ballarò și a traversat Via Maqueda, una dintre arterele circulate ale orașului.

Piața a fost închisă pe durata ceremoniei, iar procesiunea a fost însoțită de claxoane, fumigene și motociclete. Unii participanți purtau tricouri cu fotografia celui decedat.

Rubino fusese condamnat la 12 ani de închisoare după ce, în 2016, împușcase în cap un tânăr gambian de 21 de ani, Yussupha Susso, în urma unui conflict. Într-un alt dosar, fusese condamnat pentru extorcare agravată prin folosirea metodelor mafiote.

Victimele erau comercianți originari din Bangladesh, amenințați cu violența pentru a plăti bani. Potrivit informațiilor prezentate despre caz, nu există însă dovezi că Rubino ar fi fost membru al unei organizații mafiote.

Roberto Lagalla a criticat public desfășurarea procesiunii și a afirmat că străzile orașului nu trebuie transformate în spații în care locuitorii și comercianții să se simtă lipsiți de protecție. Consiliera locală Mariangela Di Gangi a descris cortegiul drept o demonstrație de forță și o manifestare publică de susținere a valorilor criminalității organizate.

Palermo s-a confruntat și în trecut cu funeralii însoțite de artificii și blocarea străzilor. În 2022, prefectura și Arhiepiscopia au încheiat un protocol pentru prevenirea manifestărilor publice de omagiere a mafioților. Documentul nu oferea însă reguli detaliate privind organizarea cortegiilor.

Noua ordonanță ar urma să completeze acest cadru, prin reguli concrete privind traseele, autorizarea și desfășurarea procesiunilor funerare.