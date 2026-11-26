Aprovizionarea magazinelor cu carne de porc ar putea întâmpina dificultăți în perioada sărbătorilor de iarnă, după ce noi reguli privind comercializarea acestui produs vor deveni obligatorii de la 19 decembrie 2026. Asociațiile comercianților mici și marilor rețele de magazine atrag atenția că măsurile impuse prin ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC ar putea crea blocaje în lanțul de aprovizionare, chiar înainte de Crăciun. Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) susțin că noile prevederi au fost adoptate fără consultarea reprezentanților sectorului comercial și nu țin cont de contractele deja încheiate sau de stocurile existente.

Cele două organizații consideră că momentul aplicării noilor reguli ridică probleme suplimentare, întrucât acestea vor intra în vigoare cu puțin timp înainte de Ignat, când cererea pentru carnea de porc crește considerabil.

Una dintre cele mai importante modificări vizează termenul de comercializare a cărnii proaspete de porc refrigerate. Potrivit noilor reguli, produsul va putea fi vândut în cel mult opt zile de la data sacrificării animalului.

Comercianții susțin că intervalul este dificil de respectat, având în vedere toate etapele prin care trece carnea până ajunge la cumpărător: tranșare, procesare, ambalare, transport, distribuție și expunere la raft.

În plus, unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea modifica sau prelungi termenul de valabilitate stabilit inițial. Măsura elimină și posibilitatea practicilor de „reîmprospătare” a produselor.

Reprezentanții celor două asociații susțin că noile condiții ar putea afecta cantitățile de carne disponibile în magazine exact în perioada în care consumul atinge nivelul maxim.

ANCMMR și AMRCR solicită autorităților să organizeze întâlniri cu reprezentanții tuturor sectoarelor implicate în producția și procesarea cărnii de porc. Organizațiile vor clarificări privind aplicarea noilor prevederi și identificarea unor soluții care să evite blocajele comerciale.

‘‘Am solicitat autorităților care au emis Ordinul respectiv - cu informarea prim-ministrului, Președinției și Consiliului Concurenței - organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanților întregului lanț de producție și procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui ordin, prin care să se confirme și evitarea apariției unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfășurarea operațiunilor comerciale’’, se mai arată în comunicat.

Comercianții atrag atenția că lipsa unor prevederi tranzitorii, care să reglementeze situația stocurilor și a contractelor aflate deja în derulare, poate complica aplicarea noilor reguli.

Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC stabilește și cerințe suplimentare privind informarea cumpărătorilor. Pentru carnea proaspătă comercializată neambalată, etichetele vor trebui să conțină informații clare despre tipul produsului, țara de origine, unitatea de producție, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate.

Toate aceste informații vor trebui să fie vizibile inclusiv la vitrinele unde produsele sunt comercializate cu servire asistată.

Noile prevederi reglementează, totodată, condițiile de transport și depozitare, precum și obligațiile de verificare care revin operatorilor economici din sectorul alimentar.

Aplicarea ordinului este programată pentru 19 decembrie 2026, iar comercianții avertizează că schimbările ar putea afecta aprovizionarea cu unul dintre cele mai căutate produse alimentare în perioada Crăciunului și a Anului Nou.