Ministerul Agriculturii se confruntă cu obligații financiare de 1,5 miliarde de lei, după ce mai multe scheme de sprijin pentru fermieri ar fi fost lansate fără asigurarea fondurilor necesare. Ministrul Florin Barbu susține că situația ar putea genera litigii între instituție și agricultori, care au depus documentele pentru obținerea ajutoarelor de stat. Oficialul a vorbit despre problemele bugetare joi, la o conferință de presă organizată la Palatul Victoria.

Ministrul Agriculturii a explicat că instituția are de achitat sume aferente unor programe de sprijin destinate sectorului zootehnic, în special crescătorilor de porci și bovine. Potrivit acestuia, mecanismele de susținere au fost anunțate fără ca bugetul să includă și resursele financiare necesare pentru plata beneficiarilor.

„În momentul de față, Ministerul Agriculturii a fost lăsat cu o datorie de 1,5 miliarde de lei. Nu vreau să acuz colegii mei care au fost miniștri, dar să pui fermierii pe drumuri, să le dai speranțe, să scoți anumite scheme de ajutor de stat - și aici vorbim în sectorul de porc, în sectorul bovin din România - și să nu ai prevederi bugetare și să faci o evaluare a acestor documente depuse de către fermieri… poate crea mari litigii între Ministerul Agricultorii și fermierii români”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a menționat că fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a lansat mecanisme de sprijin fără să existe alocări bugetare corespunzătoare. Barbu a susținut însă că responsabilitatea nu îi aparține acestuia, ci fostului premier, care ar fi trebuit să asigure fondurile prin hotărârile de Guvern.

„Nu este el de vină, este domnul prim-ministru, pentru hotărârile de guvern privind alocarea din Fondul de rezervă; așa cum a legiferat Parlamentul României de a acorda aceste sume fermierilor români, nu au fost puse în Guvernul României și în bugetul Ministerului Agriculturii. Noi nu trebuie să ne dezamăgim fermierii. Noi nu trebuie să le dăm speranțe fără să avem surse financiare. Noi trebuie să avem un dialog corect și să le explicăm, așa cum am făcut și astăzi în ședința de Guvern, unde avem sursele necesare, de 314 milioane de lei pentru a plăti diferența de cost la îngrășământ utilizat în agricultură”, a afirmat ministrul.

Florin Barbu a declarat că instituția are nevoie de minimum un miliard de lei pentru achitarea schemelor de sprijin promise agricultorilor și pentru acoperirea obligațiilor până la sfârșitul anului.

Ministrul a explicat că banii nu sunt solicitați pentru plata salariilor, întrucât instituția a redus cheltuielile cu personalul peste nivelul stabilit inițial.

„Ministerul Agriculturii a fost primul minister care a făcut reorganizarea. Ni s-a dat o diferență să scădem cu 10% fondul de salarii, iar Ministerul Agriculturii a scăzut cu 14%. (…) Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacșu vor lua o decizie și cred că în luna decembrie se vor pune la masă, să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate. Ori din Fondul de rezervă, ori printr-o rectificare bugetară”, a declarat Florin Barbu.

Oficialul a mai spus că Ministerul Agriculturii a realizat economii importante la fondul de salarii încă din 2024, după reorganizarea instituției.

În aceeași conferință de presă, ministrul Agriculturii a vorbit și despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene și despre finanțarea Politicii Agricole Comune.

Florin Barbu s-a declarat încrezător că agricultura va beneficia de mai multe fonduri în următoarea perioadă de programare europeană, comparativ cu actualul exercițiu financiar 2021-2027.

„În calitatea mea de ministru, îmi doresc un buget foarte mare pentru politica agricolă comună. Dar ce pot să vă garantez aici, astăzi, este că va fi mai mare decât cel din 2021-2027”, a spus ministrul.