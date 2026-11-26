Carnea de porc, mai scumpă în piețe înainte de sărbători. Românii care își fac cumpărăturile pentru masa de Crăciun se confruntă anul acesta cu diferențe semnificative de preț între producători și comercianți. Deși fermierii vând porcii mai ieftin decât în 2025, consumatorii care își fac aprovizionarea din piețe nu beneficiază de aceleași reduceri.

Cu mai puțin de o lună înainte de Crăciun, românii au început să se intereseze de prețurile produselor necesare pregătirii preparatelor tradiționale. Cei care aleg să cumpere carne de porc la kilogram trebuie însă să scoată mai mulți bani din buzunar pentru anumite sortimente.

Un kilogram de cotlet de porc se vinde în piețe cu aproximativ 25 de lei, cu trei lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În aceste condiții, o parte dintre cumpărători spun că se vor limita la cantitățile strict necesare pentru masa de sărbători, renunțând la achiziționarea unui porc întreg.

Situația este diferită în gospodăriile din județul Dolj, unde crescătorii de animale au redus prețurile pentru a evita să rămână cu porcii nevânduți în perioada sărbătorilor de iarnă.

În unele gospodării, kilogramul de porc în viu se vinde cu 12 lei, comparativ cu 17 lei în perioada similară din 2025, potrivit unui reportaj realizat de Digi24.

În cazul unor ferme, prețurile au coborât chiar sub șase lei pe kilogram, fiind cu aproximativ 20% mai mici decât cele practicate anul trecut. Producătorii susțin că nivelul actual al prețurilor este cel mai scăzut din ultimii ani pentru perioada premergătoare Crăciunului.

Scăderea prețurilor de vânzare vine într-un context dificil pentru crescătorii de porci. Aceștia reclamă majorarea costurilor cu cerealele folosite pentru hrana animalelor, în timp ce sumele încasate din valorificarea producției sunt în scădere.

Fermierii pun această evoluție și pe seama importurilor de carne de porc, care afectează competitivitatea producției autohtone.

În ciuda reducerilor aplicate de crescătorii de animale, ieftinirile nu se reflectă și în prețurile practicate de comercianții din piețe, unde anumite produse din carne de porc sunt mai scumpe decât înaintea sărbătorilor de anul trecut.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), aproximativ patru milioane de porci au fost sacrificați în România în anul 2025.