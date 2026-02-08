Catacombele din Palermo, locul unde sunt păstrate sute de mumii. Spațiul este vizitat anual de mii de turiști

Catacombele Capucinilor din Palermo, locul unde sunt păstrate sute de mumii, atrag anual mii de vizitatori și sunt considerate unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale orașului. Sunt galerii săpate în tuf vulcanic, folosite vreme de secole pentru înhumare, unde se păstrează încă trupuri mumificate, schelete și rămășițe îmbrăcate în veșminte de epocă. Astăzi, locul funcționează și ca atracție turistică.

Catacombele se află sub mănăstirea călugărilor capucini din Palermo, iar folosirea lor a început în secolul al XVI-lea, când cimitirul conventului nu mai oferea suficient spațiu. În timp, înhumările nu au mai fost rezervate doar membrilor ordinului. În subteran au ajuns, treptat, și localnici din diverse categorii sociale, iar corpurile au fost organizate pe coridoare tematice, după criterii precum statutul, profesia sau vârsta, într-un mod care reflectă obiceiuri ale epocii.

Potrivit paginii de prezentare a obiectivului, catacombele oferă și un document al societății palermitane din secolele XVII–XIX, prin felul în care sunt păstrate și aranjate rămășițele.

Dincolo de organizare, vizitatorii întâlnesc și exemple diferite de conservare. Unele corpuri au trecut printr-un proces natural de deshidratare, iar altele au fost îmbălsămate. Diferența este relevantă pentru modul în care spațiul a devenit, în timp, un reper pentru cercetători interesați de tehnici de conservare, dar și pentru publicul larg, care vede un tip de patrimoniu mai puțin întâlnit în muzeele clasice.

Unul dintre cele mai des menționate cazuri din documentarea despre catacombe este cel al Rosaliei Lombardo, un copil îmbălsămat la începutul secolului XX. Cazul ei a atras interes inclusiv prin starea de conservare și prin discuțiile despre formula folosită.

Tehnica este atribuită îmbălsămătorului Alfredo Salafia, iar o notă manuscrisă care îi aparține descrie ingredientele și proporțiile soluției utilizate.

Tema a ajuns și în zona literaturii științifice. Un articol publicat în 2022 oajournals.fupress.net investighează datele disponibile despre cazul Rosalia Lombardo și despre îmbălsămări atribuite lui Salafia, arătând că există încă întrebări legate de procedura exactă și de detalii ale intervenției.

Potrivit paginii de vizitare, catacombele sunt deschise de luni până sâmbătă, dimineața și după-amiaza, cu ore-limită pentru ultima intrare. Tariful este de 5 euro bilet întreg și 3 euro bilet redus, iar plata se face la casa de bilete, cu avertisment explicit împotriva unor plăți online neautorizate.

Potrivit sursei menționate anterior, vizita nu necesită rezervare, cu excepția grupurilor mari, pentru care este recomandat un apel telefonic înainte de sosire. Tot acolo este menționată o capacitate maximă de 120 de persoane, precum și o durată orientativă a vizitei de 20–30 de minute.

Dincolo de componenta turistică, catacombele au intrat constant și în atenția mediului academic, mai ales prin faptul că păstrează o colecție amplă de rămășițe umane aflate încă la locul de depunere. Un studiu publicat în 2024, menționează că cel puțin 1.284 de corpuri mumificate și scheletizate continuă să fie expuse în catacombe, iar ansamblul este descris drept una dintre cele mai mari colecții de mumii din lume, prin dimensiune.

Același studiu indică și o componentă mai puțin discutată: existența unui număr semnificativ de copii mumificați, cu o documentare limitată comparativ cu cea a adulților. Autorii notează că, în catacombe, sunt înregistrate 163 de mumii „non-adult”, iar cercetarea prezentată analizează 43 de cazuri, folosind radiografii realizate cu echipamente portabile, direct în catacombe, fără mutarea corpurilor.