Problema uriașă a celei mai lungi scări rulante din lume. O urcare durează aproape 30 de minute

Cea mai lungă scară rulantă din lume, din Hong Kong, atrage zilnic aproximativ 100.000 de persoane și este un punct de atracție turistică important. Sistemul Central-Mid-Levels are 800 de metri lungime, funcționează din 1993 și a necesitat o investiție de 30 de milioane de dolari. Pe lângă priveliștea impresionantă pe care o oferă asupra orașului, scara rulantă se confruntă însă cu probleme serioase de funcționare, potrivit relatărilor vloggerului Collin Broadcasting.

O urcare cu scara rulantă durează în jur de 20-30 de minute.

„Astăzi, suntem aici, în Hong Kong, și chiar acum, mergem la acest stil unic de transport public, și ceea ce vreau să spun prin asta este o călătorie cu scara rulantă care durează aproximativ 20-30 de minute”, a explicat el.

Vloggerul a explicat că, deși este considerată cea mai lungă scară rulantă din lume, structura funcționează mai degrabă ca o „pasarelă uriașă” decât ca o scară continuă. El a avertizat că utilizatorii se pot confrunta cu un inconvenient major.

„Dacă urci, nu există scară rulantă care să coboare. Așadar, dacă urci să experimentezi acest lucru, pregătește-te să cobori, și este un drum destul de lung, dar cred că vei coborî mai repede decât vei urca”, a spus el.

După ce ajung în partea de sus a scărilor, trecând pe lângă magazine și restaurante, vizitatorii trebuie să mai meargă aproximativ 25 de minute pentru a ajunge la tramvaiul care urcă spre Victoria Peak, punctul de atracție faimos pentru priveliștile sale asupra Hong Kong-ului, a explicat vloggerul Collin.

Scara rulantă Central-Mid-Levels a fost prezentă și în filme celebre, printre care Chungking Express și Cavalerul Negru.

În 1892, inginerul american Jesse W. Reno a pus în funcțiune prima scară rulantă din lume, la un parc de distracții din Coney Island. Invenția a fost concepută pentru a transporta vizitatorii între diferite niveluri, reprezentând un pas important în automatizarea mișcării publicului. Deși inițial a avut un rol recreativ, succesul său a deschis calea pentru utilizarea scărilor rulante în centrele comerciale și stațiile de transport public din întreaga lume.