Problema uriașă a celei mai lungi scări rulante din lume. O urcare durează aproape 30 de minute

Scara rulanta. Sursa foto: Pixabay
Cea mai lungă scară rulantă din lume, din Hong Kong, atrage zilnic aproximativ 100.000 de persoane și este un punct de atracție turistică important. Sistemul Central-Mid-Levels are 800 de metri lungime, funcționează din 1993 și a necesitat o investiție de 30 de milioane de dolari. Pe lângă priveliștea impresionantă pe care o oferă asupra orașului, scara rulantă se confruntă însă cu probleme serioase de funcționare, potrivit relatărilor vloggerului Collin Broadcasting.

Scara rulantă din Hong Kong, o atracție pentru turiști

O urcare cu scara rulantă durează în jur de 20-30 de minute.

„Astăzi, suntem aici, în Hong Kong, și chiar acum, mergem la acest stil unic de transport public, și ceea ce vreau să spun prin asta este o călătorie cu scara rulantă care durează aproximativ 20-30 de minute”, a explicat el.

Vloggerul a explicat că, deși este considerată cea mai lungă scară rulantă din lume, structura funcționează mai degrabă ca o „pasarelă uriașă” decât ca o scară continuă. El a avertizat că utilizatorii se pot confrunta cu un inconvenient major.

„Dacă urci, nu există scară rulantă care să coboare. Așadar, dacă urci să experimentezi acest lucru, pregătește-te să cobori, și este un drum destul de lung, dar cred că vei coborî mai repede decât vei urca”, a spus el.

Central-Mid-Levels

Central-Mid-Levels. Sursa foto: Wikipedia

Turiștii au parte de o priveliște impresionantă

După ce ajung în partea de sus a scărilor, trecând pe lângă magazine și restaurante, vizitatorii trebuie să mai meargă aproximativ 25 de minute pentru a ajunge la tramvaiul care urcă spre Victoria Peak, punctul de atracție faimos pentru priveliștile sale asupra Hong Kong-ului, a explicat vloggerul Collin.

Scara rulantă Central-Mid-Levels a fost prezentă și în filme celebre, printre care Chungking Express și Cavalerul Negru.

Când a fost pusă în funcțiune prima scară rulantă din lume

În 1892, inginerul american Jesse W. Reno a pus în funcțiune prima scară rulantă din lume, la un parc de distracții din Coney Island. Invenția a fost concepută pentru a transporta vizitatorii între diferite niveluri, reprezentând un pas important în automatizarea mișcării publicului. Deși inițial a avut un rol recreativ, succesul său a deschis calea pentru utilizarea scărilor rulante în centrele comerciale și stațiile de transport public din întreaga lume.

