Verdictul care arată fața cenzurii regimului comunist de la Beijing, în Hong Kong

Jimmy Lai, activist pro-democrație și fost magnat media din Hong Kong, a fost condamnat luni într-un verdict pronunțat de o instanță din oraș într-un proces care a captat atenția internațională și este privit ca un semnal al modului în care legea privind securitatea națională este aplicată de autoritățile locale și de Beijing.

Verdictul vine după un proces de lungă durată în care Lai a fost acuzat de colaborare cu forțe străine și de publicarea de materiale considerate sedițioase.

Lai, în vârstă de 78 de ani, este un critic vocal al Partidului Comunist Chinez și fostul proprietar al ziarului pro-democrație Apple Daily.

El a fost arestat pentru prima dată în 2020, după ce Beijingul a impus o lege extinsă privind securitatea națională în Hong Kong. Procesul a devenit un punct de referință în dezbaterile internaționale privind libertatea presei, independența sistemului juridic și libertățile civile în regiunea administrată de China. Wikipedia

Legea privind securitatea națională a fost introdusă de autoritățile chineze în Hong Kong în iunie 2020, după luni de proteste pro-democrație în 2019. Această lege criminalizează secesiunea, subversiunea, terorismul și colaborarea cu forțe străine, atribuind pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață pentru unele infracțiuni.

Jimmy Lai a fost arestat la 10 august 2020, când poliția a descins la sediul Apple Daily alături de aproximativ 200 de ofițeri în timpul unei anchete privind presupusa sa colaborare cu forțe străine. În aceeași zi și-a pierdut libertatea și de atunci se află în detenție continuă.

Judecătorii au găsit că Lai s-a sustras legii și a acționat în mod repetat pentru a „colabora cu forțe străine” în vederea influențării politicii față de China și Hong Kong. În plus, el a fost găsit vinovat de conspirație pentru publicarea de materiale care incită la revoltă, folosind platforma media Apple Daily.

Procesul său, care a început în decembrie 2023, a fost unul de durată, extinzându-se pe parcursul a peste un an.

Verdictul final a fost conținut într-un document de sute de pagini, în care judecătorii au detaliat interacțiunile lui Lai cu oficiali străini și rolul activ al publicațiilor sale în perioada protestelor.

În timpul acestui proces, Lai a pledat nevinovat față de acuzații, insistând asupra faptului că declarațiile și comunicările sale au fost comentarii sau opinii și nu încercări de a „polua” mințile cititorilor săi sau de a influența politica externă.

Verdictul a generat reacții puternice din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și a unor guverne occidentale.

Amnesty International a numit condamnarea „un semnal fatal pentru libertatea presei” în Hong Kong, menționând că legea privind securitatea națională pare a fi folosită pentru a „reduce la tăcere” vocile critice.

Raporteri fără Frontiere (RSF) a criticat de asemenea procesul și verdictul, afirmând că acesta s-a desfășurat într-un mod pe care îl consideră „asimilat unui proces trucat” și a cerut liderilor democrați să intervină pentru eliberarea lui Lai, a cărui sănătate este considerată fragilă după o perioadă îndelungată de detenție.

Guvernele occidentale au exprimat îngrijorări legate de independența sistemului judiciar din Hong Kong. Oficialii britanici și americani au cerut eliberarea lui Lai și au subliniat riscul ca acest caz să aibă consecințe asupra libertății presei.

Autoritățile din Hong Kong și reprezentanții guvernului chinez au susținut că procesul și verdictul respectă legea și nu afectează libertatea presei.

Oficialii au declarat că legislația privind securitatea națională este necesară pentru restabilirea stabilității și pentru protejarea populației, subliniind că toate procedurile legale au fost urmate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a afirmat că Beijingul „sprijină ferm guvernul din Hong Kong în trimiterea în fața justiției a celor care pun în pericol securitatea națională”, arătând că autoritățile văd această abordare ca o măsură de protecție, nu de constrângere.

Familia și susținătorii lui Jimmy Lai au exprimat îngrijorări legate de starea lui de sănătate, având în vedere vârsta sa și afecțiuni medicale preexistente, inclusiv diabet și hipertensiune arterială.

Echipa sa juridică internațională a depus o cerere urgentă către experți ai ONU privind riscul imediat la viața lui Lai în condițiile detenției sale.

Comunicarea adresată specialiștilor ONU sugerează că autoritățile locale nu ar fi luat toate măsurile necesare pentru a proteja viața și sănătatea lui Lai în timpul detenției prelungite, ceea ce a determinat apeluri la intervenția experților internaționali în domeniul sănătății și drepturilor omului.

Pe lângă acest proces de securitate națională, Jimmy Lai a fost deja implicat în alte proceduri penale în Hong Kong. În 2021, el și alți activiști pro-democrație au fost condamnați pentru organizarea și participarea la adunări neautorizate în timpul protestelor din 2019.

Lai a primit o condamnare la 14 luni pentru implicarea în acele activități, într-un caz care a atras critici din partea organizațiilor de jurnalism și apărare a drepturilor omului.

De asemenea, el a fost găsit vinovat într-un alt proces legat de infracțiuni civile, inclusiv în octombrie 2022 când a fost condamnat la peste cinci ani de închisoare pentru acuzații de fraudă privind utilizarea sediului Apple Daily.

Verdictul în cazul lui Jimmy Lai survine într-un moment în care scena politică din Hong Kong se transformă semnificativ.

În urma presiunilor exercitate de noile reguli privind eligibilitatea la alegeri și de legea privind securitatea națională, principalul partid de opoziție din oraș, Partidul Democrat, s‑a desființat recent în urma unui vot intern al membrilor săi.

Acest context coincide cu alegeri legislative organizate recent în baza unor criterii care permit participarea doar a candidaților considerați „patrioți”, ceea ce a dus la o prezență scăzută la vot și la critici privind diversitatea reprezentării politice.