USR nu va susține Guvernul Veștea. Anunțul lui Dominic Fritz

USR a decis în unanimitate, duminică seară, să nu acorde sprijin viitorului Guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Formațiunea susține că își menține poziția adoptată anterior și nu va participa la o formulă guvernamentală alături de PSD.

În rezoluția adoptată de Biroul Național, USR arată că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și susține că nu a fost informat în prealabil despre această decizie. Conducerea partidului afirmă că le datorează alegătorilor claritate în ceea ce privește poziția formațiunii și explică de ce nu va susține viitorul Executiv.

În documentul aprobat în unanimitate, liderii USR transmit că nu se vor abate de la direcția politică stabilită anterior.

Totodată, formațiunea anunță că va convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală privind raportarea la Guvernul Veștea.

Președintele USR, Dominic Fritz, a publicat rezoluția adoptată de Biroul Național și a transmis că partidul nu va renunța la angajamentele asumate în fața electoratului.

Înaintea unuia dintre cele mai ferme mesaje din document, liderii formațiunii argumentează că un executiv eficient trebuie să fie construit pe respectarea promisiunilor făcute cetățenilor și pe consecvență politică.

„Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri.”

În rezoluția adoptată sâmbătă, USR susține că actuala criză politică a avut ca efect îndepărtarea forțelor politice care susțin reformele și valorile democratice.

Înainte de criticile formulate la adresa formulelor de guvernare din ultimii ani, conducerea partidului afirmă că experiențele anterioare au contribuit la creșterea nemulțumirilor din societate și la consolidarea curentelor extremiste.

„Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.”

USR consideră, de asemenea, că este necesară construirea unei alternative politice care să reprezinte electoratul pro-reformă și pro-democrație.

Înainte de concluzia rezoluției, partidul susține că doar o astfel de construcție poate menține direcția reformistă și poate oferi stabilitate pe termen lung.