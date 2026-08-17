Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat constituțional, cu majoritate de voturi, amendamentul introdus în noua Lege a integrității, la inițiativa PSD și AUR, prin care aleșii în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau existența unui conflict de interese își pot pierde funcția, demnitatea publică ori mandatul. Prevederea stabilește că încetarea de drept a funcției are loc la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, dacă nu a expirat termenul de trei ani aferent interdicției.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Integritate (ANI), sunt 122 de persoane aflate în prezent sub această interdicție, inclusiv primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

CCR a decis, cu majoritate de voturi, că este constituțională prevederea din noua Lege a integrității referitoare la încetarea de drept a funcției, demnității publice sau mandatului în cazul persoanelor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese.

Potrivit amendamentului, încetarea funcției intervine la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, dacă termenul de trei ani aferent interdicției prevăzute de legislația în vigoare nu s-a împlinit.

Prevederea îi vizează pe aleșii pentru care constatarea definitivă a incompatibilității sau conflictului de interese a avut loc înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Textul adoptat prevede: „Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Reprezentanții USR au susținut că amendamentul îl vizează direct pe liderul partidului și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Fritz are o decizie definitivă privind un conflict de interese, iar aplicarea noii prevederi ar putea duce la încetarea mandatului său de primar.

După decizia CCR de luni, Dominic Fritz a criticat hotărârea Curții.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat”, a afirmat liderul USR. Fritz a susținut că, în cazul promulgării legii, mandatul său de primar ar înceta în termen de 30 de zile și a acuzat că prevederea reprezintă o sancțiune aplicată retroactiv pentru fapte care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Amendamentul declarat constituțional de CCR vizează aproximativ 100 de persoane, potrivit informațiilor disponibile despre situația celor aflați încă sub interdicția de trei ani.

Agenția Națională de Integritate preciza, într-un comunicat transmis la începutul lunii august, că monitorizează 122 de cazuri în care persoanele în cauză se află sub interdicția de trei ani aplicată ca urmare a constatării unui conflict de interese sau a unei incompatibilități.

ANI a precizat că aproximativ trei sferturi dintre aceste cazuri se referă la persoane pentru care conflictul de interese a fost constatat în perioada în care ocupau funcții alese.

Dintre cele 122 de persoane monitorizate, 47 continuă să ocupe funcții pentru care au obligația de a completa declarații de avere și de interese.

Situația celor 47 de persoane este următoarea:

-22 de persoane pentru care conflictul de interese a fost constatat în timp ce ocupau o funcție electivă continuă să dețină o funcție electivă; -22 de persoane pentru care conflictul de interese a fost constatat în timp ce ocupau o funcție publică continuă să dețină o funcție publică.

Cele 122 de persoane sunt cazurile în care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au emis un raport de evaluare rămas definitiv prin neatacare în termenul legal sau în care există o hotărâre judecătorească definitivă comunicată.

Pentru aceste persoane, interdicția de trei ani este încă în curs.

În forma declarată constituțională de CCR, noua prevedere stabilește că, dacă la momentul intrării în vigoare a legii termenul de trei ani nu a expirat, funcția, demnitatea publică sau mandatul încetează de drept la 30 de zile după intrarea în vigoare a actului normativ.

Astfel, numărul persoanelor care ar putea pierde funcția în urma aplicării amendamentului depinde de situația concretă a celor 122 de cazuri monitorizate de ANI și de momentul la care expiră interdicția de trei ani pentru fiecare persoană.