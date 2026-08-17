Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat constituțională, luni, prevederea din noua Lege a integrității care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice în cazul aleșilor pentru care incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii. Decizia îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, al cărui mandat ar putea înceta în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. În același timp, CCR a declarat neconstituțională sintagma referitoare la persoanele care au „relații asemănătoare celor dintre soți”.

Noua Lege a integrității a fost contestată la Curtea Constituțională printr-o sesizare comună formulată de 27 de senatori USR și PNL, precum și printr-o acțiune separată a președintelui Nicușor Dan. Printre prevederile contestate s-a aflat și amendamentul cunoscut drept „Amendamentul Fritz”.

CCR a decis, cu majoritate de voturi, că este constituțională prevederea potrivit căreia încetarea de drept a funcției sau demnității publice intervine la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, în cazul persoanelor pentru care a fost constatată definitiv, anterior, o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, dacă interdicția legală de trei ani nu a expirat.

Prevederea îl vizează pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR. În cazul său, o decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost pronunțată înainte de adoptarea noii legi.

Prin urmare, dacă legea va intra în vigoare în forma analizată de CCR, mandatul lui Dominic Fritz ar urma să înceteze de drept în termenul prevăzut de amendament.

După decizia CCR, Dominic Fritz a reacționat pe rețelele sociale și a criticat hotărârea Curții.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat.

Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept.

Art. 15 din Constituție, «legea dispune numai pentru viitor», a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa.

În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.

Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD «curat, pro-european» cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi.

Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni.

PS: Vă amintesc că «fapta» mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD”.

Curtea Constituțională a analizat și prevederea care extindea obligația depunerii declarațiilor de avere la persoanele care au cu demnitarii „relații asemănătoare celor dintre soți”.

CCR a declarat neconstituțională această sintagmă. Totodată, Curtea a declarat neconstituțională, cu unanimitate de voturi, prevederea privind publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului sau soției și, cu majoritate, prevederea referitoare la funcționarii și demnitarii vizați de lege.

Formularea referitoare la „relații asemănătoare celor dintre soți” fusese contestată inclusiv de președintele Nicușor Dan, care a susținut că legea nu stabilește criterii obiective pentru identificarea momentului de la care o relație afectivă devine relevantă din punct de vedere juridic.

Noua Lege a integrității a fost contestată la CCR atât de 27 de senatori USR și PNL, cât și separat de președintele Nicușor Dan. Printre principalele prevederi atacate s-au aflat cea referitoare la încetarea mandatelor aleșilor în cazul unor incompatibilități sau conflicte de interese constatate definitiv și cea privind obligația partenerilor de viață ai demnitarilor de a depune declarații de avere.

În cazul amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz, contestatarii au invocat inclusiv principiul neretroactivității legii, prevăzut de articolul 15 din Constituție.

Decizia CCR de luni menține însă prevederea referitoare la încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, în condițiile stabilite de actul normativ.