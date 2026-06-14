Ședință urgentă la USR. Conducerea analizează desemnarea lui Adrian Veștea

USR organizează duminică seară, de la ora 19:00, o reuniune online a conducerii partidului pentru a stabili poziția oficială față de desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Întâlnirea are loc la câteva ore după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan și în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern.

Conducerea USR urmează să discute în această seară implicațiile nominalizării lui Adrian Veștea și modul în care formațiunea se va raporta la noua etapă a negocierilor politice.

Liderii USR au programat pentru ora 19:00 o ședință desfășurată în format online, în cadrul căreia vor analiza situația creată după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Până la convocarea reuniunii, președintele partidului, Dominic Fritz, nu a avut o reacție publică referitoare la decizia anunțată de șeful statului.

În urma discuțiilor, formațiunea este așteptată să stabilească o poziție oficială privind mandatul primit de Adrian Veștea și perspectivele formării unei majorități parlamentare.

Printre puținele reacții venite din USR după anunțul de la Palatul Cotroceni se numără cea a primarului municipiului Bacău, Lucian Viziteu. Acesta a apreciat că momentul impune dialog și evaluarea atentă a propunerii înainte de formularea unor concluzii politice.

„Cred că este momentul să ascultăm cu atenţie ce se propune şi abia apoi să tragem concluzii”, a declarat Lucian Viziteu.

Primarul a făcut referire și la nevoia identificării unei soluții politice stabile, într-un context în care incertitudinea afectează atât mediul economic, cât și populația.

Nominalizarea lui Adrian Veștea a generat reacții diferite pe scena politică, iar USR urmează să își clarifice poziția după reuniunea programată pentru această seară. În cadrul ședinței vor fi analizate atât implicațiile politice ale desemnării, cât și perspectivele unei eventuale majorități care să susțină viitorul Executiv în Parlament.

Poziția adoptată de USR după întâlnirea conducerii ar putea avea un rol important în negocierile care se desfășoară pentru formarea noului Guvern.