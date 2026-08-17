Mini-seria spaniolă „Le Problème final”, adaptată după romanul omonim al scriitorului Arturo Pérez-Reverte, va fi disponibilă pe Netflix din 25 septembrie 2026. José Coronado interpretează un fost actor care a devenit celebru pentru rolul lui Sherlock Holmes și care ajunge să investigheze moartea suspectă a unei turiste într-un hotel izolat din apropierea insulei Mallorca.

Acțiunea este plasată în primăvara anului 1959. O furtună izolează 13 persoane pe o mică insulă din apropierea Mallorca, iar turiștii și personalul hotelului rămân fără posibilitatea de a pleca.

Situația se schimbă radical după ce Elisa Mander, o turistă britanică discretă, este găsită moartă.

Primele indicii conduc către ipoteza unei sinucideri. Pe măsură ce apar însă noi elemente, această variantă începe să fie pusă sub semnul întrebării, iar suspiciunea unei crime se conturează.

În hotelul izolat, fiecare oaspete și fiecare angajat poate deveni suspect, în timp ce furtuna împiedică orice plecare de pe insulă.

José Coronado îl interpretează pe Basil, un actor retras din activitate, cunoscut în trecut pentru rolul lui Sherlock Holmes în filme.

Experiența sa cu celebrul detectiv creat de Arthur Conan Doyle îl determină să analizeze circumstanțele morții Elisei și să caute contradicții în declarațiile celor aflați în hotel.

Basil își desfășoară investigația alături de Foxá, un tânăr autor de romane polițiste interpretat de Martiño Rivas.

Cei doi îi observă atent pe ceilalți oameni aflați în hotel, printre aceștia numărându-se Adela, o călătoare misterioasă interpretată de María Valverde, și proprietara hotelului, interpretată de Maribel Verdú.

Povestea folosește una dintre structurile clasice ale genului polițist: toate personajele sunt blocate în același loc, iar presupusul autor al crimei se află printre cei prezenți.

Fiecare informație nouă schimbă perspectiva asupra suspecților, iar investigația este construită în jurul mărturiilor și contradicțiilor dintre personaje.

Mini-seria este, totodată, o trimitere la universul lui Sherlock Holmes, element pe care Arturo Pérez-Reverte l-a dezvoltat în romanul „Le Problème final”, publicat în 2023.

Alături de José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas și Maribel Verdú, distribuția îi include pe Gonzalo de Castro, în rolul lui Fonseca, Cristina Kovani, în rolul lui Vicky, José Condessa, în rolul lui Toni, și Pepón Nieto, în rolul lui Seruya.

Miniseria este regizată de Félix Viscarret.

Scenariul adaptării a fost scris de Alberto Macías, Carlos Molinero și Marisol Farré.

„Le Problème final” este produs de Mod Producciones și va fi disponibil pe Netflix începând din 25 septembrie 2026.