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Moscova a anunlat unul dintre cele mai importante festivaluri militare, cu patru zile înainte de start

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Moscova a anunlat unul dintre cele mai importante festivaluri militare, cu patru zile înainte de startSursa foto: captura video
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Festivalul Internațional de Muzică Militară de la Turnul Spasskaya din Moscova a fost anulat cu doar patru zile înainte de începerea programată, organizatorii anunțând că evenimentul a fost amânat pentru 2027. Decizia vine în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra capitalei Rusiei.

Festivalul de la Turnul Spasskaya, anulat înainte de începere

Festivalul Internațional de Muzică Militară de la Turnul Spasskaya, unul dintre cele mai importante evenimente cu tematică militară organizate la Moscova, a fost anulat cu patru zile înainte de data la care trebuia să înceapă.

Organizatorii au anunțat pe Telegram că evenimentul a fost amânat până în 2027, invocând „circumstanțe independente de voința organizatorilor”.

Festivalul are loc în Piața Roșie, în apropierea Kremlinului, și reunește fanfare militare din mai multe țări. Evenimentul atrage anual mii de spectatori și este cunoscut pentru spectacolele și paradele organizate în centrul Moscovei.

Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în 2007

Festivalul de la Turnul Spasskaya a fost lansat în 2007, la ordinul președintelui rus Vladimir Putin.

Evenimentul este considerat unul dintre principalele spectacole publice cu tematică militară din Rusia, alături de parada organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei, pe 9 mai, și de manifestările dedicate Zilei Marinei, organizate la Sankt Petersburg.

Festivalul a mai fost anulat o singură dată, în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19.

În primii ani de existență, la festival au participat și fanfare militare din țări ale Uniunii Europene, Australia și Canada. Numărul participanților internaționali a scăzut însă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Anularea vine pe fondul atacurilor cu drone asupra Moscovei

Decizia organizatorilor a fost anunțată în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra Moscovei.

În noaptea precedentă, forțele ucrainene au lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra capitalei ruse din ultimele luni, fiind raportate peste 600 de drone îndreptate spre Moscova și regiunea din jurul orașului.

Potrivit presei ruse, atacurile au vizat inclusiv sediile Wildberries, una dintre principalele platforme de comerț online din Rusia, precum și depozite logistice. Au fost raportate incendii de proporții și moartea unei persoane.

Organizatorii festivalului nu au precizat că atacurile cu drone au stat la baza anulării, ci au transmis că evenimentul a fost amânat din cauza unor circumstanțe independente de voința lor.

Un alt eveniment din Piața Roșie a fost anulat în iunie

Anularea festivalului de muzică militară nu este primul eveniment important organizat în centrul Moscovei care a fost suspendat în acest an.

La începutul lunii iunie, Kremlinul a anulat un concert de gală programat în Piața Roșie și dedicat Zilei Rusiei.

De asemenea, parada de Ziua Victoriei din 9 mai s-a desfășurat la o scară mai redusă și, pentru prima dată în aproape două decenii, fără echipament militar greu.

Festivalul de la Turnul Spasskaya urma să aibă loc în Piața Roșie, în apropierea Kremlinului, și să aducă din nou în centrul Moscovei fanfare militare și spectacole de muzică militară.

Evenimentul a fost însă reprogramat pentru 2027, potrivit anunțului făcut de organizatori.

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