Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă statele europene, de la tribuna Adunării Generale a ONU, că încearcă să împiedice negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP. În aceeași zi, șeful diplomației ruse s-a întâlnit la New York cu ministrul german de Externe Johann Wadephul, care i-a cerut Moscovei să renunțe la escaladarea relațiilor cu Germania, Europa și NATO.

Serghei Lavrov a folosit discursul susținut în fața Adunării Generale a ONU pentru a critica poziția statelor europene față de conflictul din Ucraina.

„Europa face tot ce îi stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace dorite de Administraţia Trump”, a susținut șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, de la tribuna Adunării Generale a ONU.

Ministrul rus a afirmat și că Moscova își va continua acțiunile militare până la îndeplinirea obiectivelor stabilite.

„Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii Rusiei va fi eliminată, iar viaţa paşnică va reveni”, a susținut el.

Declarațiile au fost făcute în aceeași zi în care Lavrov a avut o întâlnire cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul, prima întrevedere de acest nivel dintre cele două părți de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Discuțiile dintre Lavrov și Wadephul au avut loc pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Berlin. Germania a acuzat Rusia în legătură cu tentativa de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, iar autoritățile germane au vorbit în ultimele săptămâni despre acțiuni hibride atribuite Moscovei.

Johann Wadephul a îndemnat Moscova „să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO”, potrivit unor surse din cadrul delegaţiei germane citate de AFP. Ministrul german a transmis că sprijinul Berlinului pentru Ucraina nu va fi afectat de astfel de incidente.

„Incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu pot clinti hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii”, a adăugat ministrul german.

În cadrul întâlnirii, Wadephul a condamnat și ceea ce a descris drept „agresiunea persistentă și din ce în ce mai țintită Rusiei împotriva populației civile ucrainene”.

„Această încercare de a crește presiunea nu schimbă cu nimic situația insuportabilă în care se află Rusia: în fiecare lună, zeci de mii de soldați ruși mor într-un război de poziții fără ieșire, în timp ce economia rusă se prăbușește tot mai mult”, a transmis Wadephul, conform delegației sale.

Poziția oficială recentă a Ministerului german de Externe este că Rusia și-a intensificat războiul împotriva Ucrainei și atacurile asupra țintelor civile.

Pentru Germania, soluția conflictului presupune oprirea acțiunilor militare rusești.

Berlinul consideră drept soluție „evidentă” „încetarea agresiunii ruse, retragerea trupelor ruse și un armistițiu durabil”.

Lavrov nu se mai întâlnise cu un ministru german de Externe din ianuarie 2022. La acel moment, a discutat cu Annalena Baerbock, cu mai puțin de o lună înainte de declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Șeful diplomației ruse a criticat în discursul său de la ONU și perspectiva acordării unor noi locuri permanente unor state occidentale în Consiliul de Securitate.

Potrivit lui, „o reformă a Consiliului de Securitate al ONU nu poate include locuri suplimentare alocate țărilor occidentale, în special Germaniei și Japoniei, care se află acum pe calea militarismului”.

Lavrov a abordat și situația din Strâmtoarea Ormuz și a spus că Rusia este pregătită să contribuie la stabilizarea regiunii.

„Avem nevoie de încredere în relațiile dintre statele din Golf, statele arabe și Iran. Avem nevoie de o arhitectură regională stabilă”, a declarat ministrul rus.