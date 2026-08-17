Curtea Constituțională a României (CCR) a explicat, în motivarea deciziei privind modificările aduse Legii integrității, de ce a considerat constituționale prevederile referitoare la sancționarea incompatibilității și conflictului de interese. Judecătorii au stabilit că reglementarea acestor măsuri intră în marja de apreciere a legiuitorului și că normele tranzitorii respectă Constituția.

CCR a transmis luni că, cu majoritate de voturi, a constatat constituționalitatea dispozițiilor art. II pct. 17, cu referire la art. 25 alin. (1) și (2), precum și a art. X alin. (1) și (2) din legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională a arătat că stabilirea măsurilor prin care este sancționat conflictul de interese ține de competența legiuitorului.

„Reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituție”, a constatat Curtea.

Articolul 15 alineatul (2) din Constituție prevede principiul potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.

Una dintre prevederile analizate de CCR este articolul X alineatul (1), care se referă la persoanele pentru care, până la intrarea în vigoare a noii legi, a fost constatată definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese și pentru care nu a expirat perioada de trei ani aferentă interdicției prevăzute de lege.

Textul prevede că acestor persoane le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede alineatul 1 al articolului X.

Alineatul 2 al articolului X stabilește situația persoanelor în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese este constatat definitiv după intrarea în vigoare a noii legi.

În aceste cazuri, funcția, demnitatea publică sau mandatul încetează la data la care raportul de evaluare sau hotărârea judecătorească rămâne definitivă, după caz.

„Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz”, se menționează în textul legii.

Modificările au fost contestate și din perspectiva efectelor pe care le-ar putea produce asupra unor aleși aflați deja într-o astfel de situație.

Reprezentanții USR au susținut că amendamentul introdus în lege îl vizează pe președintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și ar putea să își piardă funcția de primar al municipiului Timișoara.

După decizia CCR, Dominic Fritz a criticat hotărârea Curții și a susținut că aceasta validează ceea ce el consideră a fi un abuz de putere.

„Dacă președintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituție - «legea dispune numai pentru viitor» - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Decizia Curții Constituționale a fost adoptată cu majoritate de voturi.