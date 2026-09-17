Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa vrea să contribuie la găsirea unei soluții pentru criza politică și își menține propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier.

Fritz a precizat însă că USR este dispus să discute și o altă nominalizare venită din partea președintelui, dacă nici Mureșan, nici propunerea PSD, Sorin Grindeanu, nu vor întruni susținerea necesară.

Dominic Fritz a spus că delegația USR i-a transmis șefului statului că partidul dorește să fie parte din soluția pentru deblocarea situației politice și că poziția privind candidatura lui Siegfried Mureșan rămâne neschimbată. PNL, USR și UDMR au anunțat anterior că îl susțin împreună pe europarlamentar pentru funcția de prim-ministru.

„Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, în persoana lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan și nici propunerea PSD, suntem deschiși să discutăm o altă nominalizare a domnului președinte”, a declarat liderul USR.

Una dintre variantele prezentate de USR la Cotroceni este formarea succesivă a două guverne minoritare. Potrivit lui Fritz, primul Executiv ar urma să fie format din PNL, USR și UDMR, iar ulterior acesta ar putea fi înlocuit de un guvern minoritar al PSD.

USR propune ca ambele guverne să fie conduse de același premier tehnocrat, desemnat de președinte și acceptat de partidele implicate. Fritz a susținut că această variantă ar putea permite adoptarea reformelor considerate necesare și asigurarea unei funcționări coerente a Executivului.

„Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive. Să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte, care are încrederea tuturor”, a explicat liderul USR.

Dominic Fritz a afirmat și că alegerile anticipate ar putea deveni o opțiune dacă partidele parlamentare nu reușesc să formeze o majoritate capabilă să susțină un nou Guvern.

El a subliniat că primul pas este desemnarea unui premier, după care acesta trebuie să încerce să construiască o majoritate care să fie testată prin vot în Parlament.

„Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om, cu legitimitatea nominalizării, reușește să formeze o majoritate”, a spus Fritz.

În cazul în care negocierile eșuează și Parlamentul nu poate susține un nou Executiv, liderul USR consideră că alegerile anticipate trebuie luate în calcul.

Declarațiile lui Dominic Fritz vin în aceeași rundă de consultări în care PSD a transmis, prin Sorin Grindeanu, că este pregătit să își asume guvernarea, iar AUR, prin George Simion, a susținut că nu va vota un Guvern din care formațiunea nu face parte. Consultările sunt organizate de Nicușor Dan în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.