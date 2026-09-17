ExxonMobil este aproape de semnarea unui acord preliminar pentru a analiza investiții în mai multe zăcăminte de petrol din Venezuela, la aproape 20 de ani după ce compania americană a părăsit țara, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile citate de The Wall Street Journal.

Un memorandum de înțelegere cu compania petrolieră de stat Petróleos de Venezuela (PDVSA) ar putea fi semnat chiar în această lună, însă discuțiile nu sunt finalizate și există posibilitatea ca acestea să se prelungească sau să eșueze.

Negocierile vizează mai multe câmpuri petroliere, atât exploatate, cât și încă nedezvoltate. Potrivit uneia dintre sursele citate de publicația americană, zăcămintele luate în calcul ar putea avea împreună peste 50 de miliarde de barili de petrol în subsol.

Venezuela susține că deține rezerve de aproximativ 300 de miliarde de barili, cele mai mari rezerve petroliere declarate la nivel mondial.

Revenirea ExxonMobil ar marca o schimbare importantă față de poziția companiei din ultimii ani. Gigantul american și-a încheiat operațiunile în Venezuela după ce autoritățile de la Caracas au naționalizat activele companiei în 2007, în timpul guvernării lui Hugo Chávez.

Reuters relatează că negocierile actuale includ în special proiectul Petromonagas din Centura Petrolieră a Orinocului, cunoscut anterior sub numele Cerro Negro, unde ExxonMobil a avut o participație înainte de retragerea din țară. Compania analizează, de asemenea, posibilitatea de a participa la dezvoltarea blocului Carabobo din aceeași regiune.

ExxonMobil a trimis în acest an echipe la Caracas pentru discuții cu autoritățile venezuelene. Negocierile au loc în contextul eforturilor administrației președintelui Donald Trump de a atrage investiții americane în industria petrolieră venezueleană și de a crește producția de țiței a țării.

Industria petrolieră venezueleană a suferit o scădere severă a producției în ultimii ani, pe fondul problemelor economice, al sancțiunilor și al deteriorării infrastructurii.

Autoritățile au modificat între timp cadrul de reglementare pentru sectorul petrolier, inclusiv prin reducerea anumitor taxe aplicate producției. Schimbările urmăresc să creeze condiții mai favorabile pentru companiile străine dispuse să investească în proiecte pe termen lung.

Interesul companiilor americane a crescut în ultimele luni. Pe 16 septembrie, Continental Resources a semnat un memorandum de înțelegere cu PDVSA pentru explorarea și dezvoltarea blocului Ayacucho 2 din Centura Orinocului. Proiectul ar putea ajunge ulterior la un acord formal de producție.

În cazul ExxonMobil, miza este cu atât mai importantă cu cât compania a avut deja operațiuni în regiune și experiență în exploatarea petrolului greu. Reuters notează că proiectul Petromonagas este unul dintre puținele din Venezuela care dispune de un instalație de modernizare funcțională, deși aceasta necesită lucrări de întreținere.

ExxonMobil nu este singura companie americană care analizează extinderea operațiunilor în Venezuela.

La începutul lunii septembrie, Chevron a anunțat un plan de investiții de aproximativ 7 miliarde de dolari în următorii cinci ani prin intermediul societăților mixte pe care le are în Venezuela. Compania urmărește să își majoreze producția la aproximativ 600.000 de barili pe zi.

Chevron are o prezență istorică în Venezuela și a continuat să opereze în țară chiar și în perioada în care alte mari companii petroliere s-au retras.

Extinderea activităților americane vine în paralel cu acorduri semnate sau negociate de alte companii internaționale. Printre acestea se numără proiecte în sectorul gazelor și al petrolului, inclusiv un acord încheiat de BP pentru dezvoltarea unor zăcăminte de gaze offshore.

În ciuda progreselor din negocieri, un eventual memorandum nu ar reprezenta automat o investiție finală. Acordul preliminar ar permite companiei să continue evaluarea proiectelor și să negocieze condițiile unei eventuale intrări în exploatarea zăcămintelor.

ExxonMobil are și motive istorice pentru prudență. Compania continuă să urmărească despăgubiri pentru activele naționalizate de Venezuela în 2007. Documentele companiei arată că ExxonMobil a inițiat proceduri de arbitraj în urma exproprierii proiectului Cerro Negro.

În ianuarie, directorul general al ExxonMobil, Darren Woods, avertiza că Venezuela nu oferea încă un cadru suficient de sigur pentru investiții fără schimbări semnificative în legislația comercială, sistemul juridic și reglementările din sectorul hidrocarburilor.

Între timp, autoritățile venezuelene au modificat cadrul legislativ, iar aceste schimbări au contribuit la reluarea interesului investitorilor americani.

Dacă negocierile se concretizează, revenirea ExxonMobil ar adăuga unul dintre cele mai mari nume ale industriei petroliere americane la valul de companii occidentale care încearcă să intre din nou pe piața venezueleană.

Pentru Venezuela, atragerea capitalului și a tehnologiei necesare exploatării zăcămintelor ar putea susține eforturile de refacere a producției petroliere. Pentru ExxonMobil, proiectele din Centura Orinocului ar oferi acces la unele dintre cele mai mari resurse de petrol greu din lume.

Deocamdată, însă, compania și autoritățile de la Caracas negociază condițiile unei eventuale reveniri, iar memorandumul anunțat pentru această lună rămâne un acord preliminar.