Donald Trump a lansat noi ipoteze cu privire la prezența militară americană în Orientul Mijlociu și la gestionarea resurselor strategice din zonă. Președintele american Donald Trump a sugerat duminică faptul că Statele Unite ar putea rămâne în Iran pentru a păstra resursele petroliere, stabilind o comparație directă cu strategia aplicată în cazul Venezuelei. Afirmațiile au fost făcute pe fondul conflictului militar în desfășurare și al turbulențelor înregistrate pe piețele internaționale ale energiei, conform Reuters.

Deși a precizat că trupele americane se vor retrage în cele din urmă, liderul american nu a exclus posibilitatea menținerii controlului asupra resurselor de hidrocarburi. „În cele din urmă, vom ieși (din Iran), dacă nu decidem să rămânem și să păstrăm petrolul, precum Venezuela”, a afirmat Trump, citat de Jerusalem Post și Reuters. În cadrul acelorași declarații, șeful statului american a susținut că veniturile obținute de Washington din Venezuela au depășit deja costurile generate de operațiunile militare.

Declarațiile au fost oferite în timpul unei vizite în Irlanda, unde președintele s-a aflat pentru întrevederi oficiale și pentru a asista la Campionatul Open de golf.

În privința evoluției operațiunilor militare, președintele SUA și-a exprimat speranța că ostilitățile se vor încheia până la sfârșitul acestui an. Trump a indicat că un deznodământ ar putea surveni după alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru luna noiembrie. Cu toate acestea, poziția Washingtonului rămâne fermă în privința condițiilor de pace. „Voi face doar acordul corect. Nu voi face un acord care nu este bun”, a spus Trump.

Liderul american a adăugat că reprezentanții de la Teheran încearcă frecvent să inițieze dialogul, susținând că Iranul „sună constant” pentru a negocia pacea. Oficialii iranieni au negat anterior existența unor astfel de contacte diplomatice.

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu continuă să genereze instabilitate pe piețele globale de energie. Îngrijorările privind continuitatea fluxurilor de aprovizionare s-au accentuat recent, în urma unui atac care a vizat o conductă petrolieră din Arabia Saudită, incident ce a crescut teama de noi blocaje energetice.

În ciuda scumpirilor din prezent și a prognozelor făcute de traderi, președintele american susține că efectele asupra consumatorilor vor fi temporare. Trump a dat asigurări că tarifele la carburanți vor înregistra o scădere bruscă imediat după oprirea confruntărilor armate. „Va scădea precum o piatră”, a afirmat președintele SUA, referindu-se la evoluția viitoare a prețului la benzină.

Aceste afirmații reprezintă una dintre cele mai explicite poziționări ale administrației americane privind administrarea și exploatarea resurselor energetice iraniene pe durata conflictului.